¿Merece la pena comprar o alquilar una plaza de garaje?

01/06/2020

Después de haber dejado este año el coche aparcado a la intemperie durante casi dos meses, muchos conductores se están planteando las ventajas de contar con una plaza de garaje que proteja su vehículo.

Muchos se preguntan también si, pudiendo aparcar en la calle, merece la pena invertir en una plaza de garaje y añadir un gasto mensual más a la lista.

Hay dos maneras de poder disponer de una plaza de parking para tu vehículo: o comprar o alquilar. La segunda te permitirá no afrontar un desembolso muy grande y es práctica si no sabes cuánto vas a vivir en esa ciudad o no quieres gastar demasiado.

La primera opción es ideal si se vive de manera estable en una localidad y se necesita el vehículo a diario. Pero, también es idónea como inversión. Desde hace ya unos cuantos años, Fotocasa calcula los precios de las plazas parking y la tendencia en cuanto a su rentabilidad es en alza.

Básicamente, los precios de venta han ido descendiendo paulatinamente hasta llegar a unos 10.700 euros de media el año pasado y, por el contrario, el coste de los alquileres ha ido aumentando. Al cierre del 2019, la rentabilidad media en España de una plaza de garaje había aumentado hasta el 8’3%, en comparación con el 7’8% del año anterior.

Sin embargo, la mensualidad de un parking en régimen de alquiler ronda, este año, los 74 euros de media, lo que supone un aumento en el precio del 2’4%. Con estos datos a disposición, hay que mencionar que las dos comunidades autónomas en las que sale más rentable adquirir una plaza en propiedad, por encima de la media española, son Murcia y Cataluña.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

​​​​​​​