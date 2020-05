Alergia primaveral: 8 claves para que no entre en su vehículo

27/05/2020

La primavera es la estación de la alergia por antonomasia. En esta época donde sus síntomas se acentúan, algo tan simple como un estornudo al volante puede ser motivo de accidente. De hecho, 100 muertes al año en las carreteras están causadas por las alergias. Según diversos estudios, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico es un 30% mayor en las personas que presentan algún tipo de alergia. El 30% de la población europea sufre este tipo de alergias y está previsto que la cifra aumente al 50% este año. Así, es necesario tomar precauciones y ser consciente del riesgo que pueden entrañar para la conducción. Resulta vital para minimizar sus efectos tener una limpieza adecuada del interior del vehículo, así como renovar anualmente el filtro antipolen. Hay que eludir la contaminación propia de los motores diésel , que potencian la agresividad del polen.



1. Ventanas cerradas. Viaje con las ventanillas del coche cerradas, y con el sistema de recirculación del aire activado utilizando el aire del interior del vehículo. Minimizará claramente los efectos del polen en los ocupantes del vehículo.



2. Filtro del polen. Si emplea el aire acondicionado, lleve un filtro especial para pólenes. Compruebe su estado cada primavera y renuévelo cada 15.000 km o una vez al año. Este filtro tiene como misión evitar que entren en la cabina polvo, polen y partículas contaminantes, manteniendo así un ambiente fresco y sano. Se venden filtros especiales antipolen con carbón activo y Polifenol para neutralizar un mayor número de alérgenos. Ya muchos vehículos nuevos los instalan de serie.



3. Evite los diésel. Los motores que utilizan diésel multiplican los efectos de las alergias primaverales. Varias partículas de este combustible se adhieren al polen de las plantas, potenciando su agresividad. La alta concentración de vehículos en las ciudades no ayuda a los alérgicos. Los últimos registros en matriculaciones reflejan una tendencia a la baja en la elección de este tipo de vehículos.



4. Limpieza del interior. Use una aspiradora para eliminar ácaros de moquetas y tapicerías, y productos líquidos para el resto, especialmente si lleva animales. Cuanto más limpio esté el coche, mejor para usted.



5. Horas crepusculares. Evite viajar en el atardecer o el amanecer, ya que en estas franjas hay más concentración de polen.



6. Uso de gafas. Cuando la alergia produce lagrimeo y picor de ojos, la luz del sol agudiza los síntomas, así que conviene protegerse. Use gafas polarizadas, que reducen los síntomas oculares.



7. El peligro de determinados medicamentos. Cuando le receten antihistamínicos, advierta a su médico que es conductor. Los principios activos de que están compuestos pueden producir somnolencia, entre otros efectos secundarios. No viaje justo al comienzo del tratamiento médico.



8. Adiós al alcohol. Este consejo cae por su propio peso, porque nunca debe beber al volante, pero todavía menos si ha tomado antihistamínicos. La combinación de ambos puede causar problemas de somnolencia y compromete la seguridad.

