Actualizada 22/03/2020 a las 17:13

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la Unión Europea a coordinar esfuerzos contra la pandemia y ha pedido "la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia": "Europa está en guerra contra el coronavirus y tenemos que responder con todas nuestras armas"



"No hay excusa que valga para no movilizar todos esos recursos", ha subrayado en rueda de prensa en la Moncloa este domingo tras anunciar que el estado de alarma se prolongará quince días más en España.



Sánchez ha destacado que se trata de una "crisis simétrica que ha caído como un ladrillo sobre el conjunto de la UE" y ha recordado que no hay países más o menos afectados, porque el virus no obedece a fronteras, y todos, "como si fuese un dominó", están adoptando de manera sucesiva medidas restrictivas en mayor o menor grado.



Se necesita por ello una respuesta europea, no sólo nacional, y, en ese contexto, ha aplaudido las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo para defender la deuda de los estados miembros y ha reclamado un "plan Marschall" de inversiones públicas para el proceso de reconstrucción posterior.



Ha apostado también por la relajación de las normas de estabilidad presupuestaria, que el mecanismo de estabilidad sirva para mutualizar la deuda a nivel europeo emitiendo "bonos coronavirus", y ha reclamado un fondo europeo de desempleo que haga prestaciones complementarias a los fondos nacionales ante los momentos "tan críticos" que se van a vivir en los próximos meses.



Sánchez ha abogado asimismo por que el Banco Europeo de Inversiones ampare muchas de las medidas de liquidez que están poniendo en marcha los gobiernos nacionales.



"Estamos pidiendo a la UE lo mismo que nos estamos aplicando a nosotros: coordinación y la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia", ha manifestado.

A su juicio, la situación es también una oportunidad para legitimar el proyecto europeo, por lo que Bruselas "tiene que poner toda la carne en el asador los próximos meses".





Respecto a las restricciones que están aprobando otros países para frenar la propagación del virus, ha insistido en que España se sitúa a la vanguardia y ha considerado que los socios europeos tiene que ser conscientes de que se necesitan medidas "drásticas y duras" para limitar el coste en vidas humanas.



Ha pedido también coordinación a nivel internacional y ha recordado que ha pedido al príncipe heredero de Arabia Saudí, que preside el G20, que se celebre cuanto antes una conferencia de las principales economías del mundo

