¿Qué es el IRPH y qué debe aclarar el TJUE?

02/03/2020 a las 06:00

¿Qué es el IRPH?

Es un índice oficial que elabora mensualmente el Banco de España. Resulta de aplicación a partir de su publicación en el BOE, al igual que otros índices como el euríbor. Fue creado en 1994 ante la necesidad de fijar una nueva referencia adicional al míbor, que fuera más estable, transparente y comparable a nivel europeo. El IRPH, también conocido como el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España, es la segunda referencia más utilizada.



¿Por qué se cuestiona?

Las reclamaciones por su uso como índice principal se desencadenan entre 2013 y 2016, cuando se estabilizó en valores próximos al 2%. Entonces, el euríbor empezaba a aproximarse a cero, hasta entrar en terreno negativo. El Banco de España ha recibido numerosas reclamaciones en las que o bien se solicita la nulidad del IRPH por considerarlo “abusivo”, o abordan cuestiones relativas a su liquidación después de la eliminación de algunos índices como el IRPH bancos y cajas.



¿Qué aspectos debe aclarar el TJUE?

Si es nulo o ilegal, si tiene que estar sometido a los mismos controles de transparencia que otros productos y si, de ser contrario a los bancos, cabría la posibilidad de conceder la retroactividad.



¿Qué alegan las entidades bancarias?

Que es un índice asentado en España desde hace 25 años que no había sido cuestionado hasta ahora, y que esta pugna no puede ser comparada con la de las cláusulas suelo ya que no es cláusula del contrato, sino un índice oficial que no forma parte de las condiciones contractuales. En este sentido, el IRPH no podría ser objeto de un control de transparencia ni de abuso en tanto que ha sido fijado conforme a disposiciones legales.



