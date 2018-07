Ryanair cancela este jueves 30 vuelos desde y hacia Irlanda por la huelga de pilotos

Ryanair y sus pilotos contratados en Irlanda no han logrado ningún avance en su reunión de este miércoles lo que el colectivo mantiene la huelga de 24 horas, que ha obligado a la aerolínea irlandesa a cancelar 30 vuelos desde y hacia este mercado este jueves, el 10% de sus operaciones programadas (290 vuelos).



No obstante, ambas partes han planteado la posibilidad de establecer un grupo de trabajo para abordar el principal escollo de la disputa laboral, según recoge la prensa local.



Los principales escollos son las transferencias de base -el principal problema al que se enfrenta en toda su red- y la promoción y asignación de permisos del colectivo que emplea en sus bases irlandesas.



La compañía, que asegura que los pilotos ya han asegurado un aumento salarial del 20% tras las cancelaciones masivas del pasado verano por el fallo en su planificación de vacaciones, hasta 200.000 euros, recuerda que además trabajan cinco días seguidos de cuatro días de descanso y disfrutan de promociones, que no detalla.



Ryanair ha confirmado que el encuentro ha finalizado sin progresos y que estima que el 27% de sus pilotos en plantilla irán a la huelga. En Irlanda emplea a 350 pilotos entre contratados y subcontratados.



La aerolínea de bajo coste irlandesa ha admitido que algunos vuelos entre Irlanda y Reino Unido, conexiones claves en este mercado, se verán afectados y ha puesto en marcha un plan para tratar de minimizar su impacto, especialmente sobre los clientes irlandeses que viajan en vacaciones a Portugal, Francia, España, Italia y Grecia.



Dentro de este plan, cancelará una serie de vuelos en rutas de alta frecuencia desde Irlanda a Londres y otros destinos en Reino Unido donde los clientes pueden trasladarse fácilmente a otros vuelos. A los clientes que viajan al Reino Unido se les proporcionará transporte alternativo.

