Comunicar las renovables: los problemas de cuando algo es demasiado bueno

Las energías renovables tienen multitud de características positivas: son sostenibles, no contaminantes, distribuidas, baratas y aportan autonomía energética. Sin embargo, hay grandes sectores de la sociedad que culpan a las renovables de los actuales precios de la electricidad, están confundidos con que la UE considere al gas y a la nuclear como energías verdes e incluso hay algunos que se unen al “renovables sí, pero no así”. ¿Cómo es esto posible? Parece un claro problema de comunicación donde no se está sabiendo transmitir los valores positivos, y quizás se magnifican los negativos.

Sigue leyendo aquí el resto del post.