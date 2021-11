Jornada sobre la covid en la Cámara de Comercio: “Estamos viendo las consecuencias de la relajación de medidas”

, Europa ha vuelto a situarse en epicentro de los contagios de covid lo que está llevando a los gobiernos a volver a activar restricciones que muchos daban ya por superadas. Pero, ¿qué se ha hecho mal? ¿Ya no sirve la inmunidad de grupo? ¿Siguen siendo eficaces las vacunas? ¿Por qué hay repuntes en países como España donde las tasas de vacunación han llegado al 80%? ¿A qué escenario se enfrentan las empresas para redefinir sus estrategias y reducir riesgos? Fueron algunas de las interrogantes que trataron de responder ayer los tres ponentes que participaron en la jornada ‘Covid-19 Situación actual en ámbito internacional’ organizada por la Carmen Aranburu, director de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno central en Cataluña y miembro independiente del comité de expertos de la Organización Mundial de la (OMS), José Luis del Pozo, asesor científico del Colegio de Médicos de Navarra en relación con la pandemia y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, y Julio Maset, director científico de Cinfa, coincidieron en la “preocupante” situación que vive Europa y que ha puesto de relieve algo en lo que muchos expertos llevaban meses insistiendo. Que la estrategia basada únicamente en la vacunación es “insuficiente”. Piden “cautela” porque sigue habiendo “grandes incógnitas” y porque las vacunas “son efectivas pero no esterilizantes”. Significa que no acaban ni con los contagios ni con la transmisión. “Las vacunas disminuyen la transmisión pero si no se acompañan de las medidas pertientes (mascarilla, distancia, detección precoz,cuarentenas...) será difícil avanzar. Estamos ante un problema global, mundial y humano”. Y de ahí, insistieron, que la inmunidad de rebaño no sea suficiente. Censuraron que se haya transmitido que la pandemia ha acabado lo genera dicotomías cuando la situación no es ni mucho menos de tranquilidad. “Quizá tengamos que vacunarnos anualmente y ojo porque aunque la situación es más favorable que en verano, la Atención Primaria sigue sobrepasada y habrá mayor presión hospitalaria en centros aquejados por la falta de personal y que ya están llenos de pacientes con otras patalogías”, remarcó José Luis del Pozo. Tras unos meses de calma por el efecto de las vacunaslo que está llevando a los gobiernos a volver a activar restricciones que muchos daban ya por superadas. Pero, ¿qué se ha hecho mal? ¿Ya no sirve la inmunidad de grupo? ¿Siguen siendo eficaces las vacunas? ¿Por qué hay repuntes en países como España donde las tasas dehan llegado al 80%? ¿A qué escenario se enfrentan las empresas para redefinir sus estrategias y reducir riesgos? Fueron algunas de las interrogantes que trataron de responder ayer los tres ponentes que participaron en la jornada19 Situación actual en ámbito internacional’ organizada por la Cámara de Comercio de Navarra , director de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno central en Cataluña y miembro independiente del comité de expertos de la Organización Mundial de la (OMS), Jasesor científico del Colegio de Médicos de Navarra en relación con la pandemia y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, y Julio Maset, director científico de Cinfa, coincidieron en la “” situación que vive Europa y que ha puesto de relieve algo en lo que muchos expertos llevaban meses insistiendo. Que la estrategia basada únicamente en la. Piden “cautela” porque sigue habiendo “grandes incógnitas” y porque las vacunas “son efectivas pero no esterilizantes”. Significa que no acaban ni con los contagios ni con la transmisión. “Las vacunas disminuyen la transmisión pero si no se acompañan de las medidas pertientes (mascarilla, distancia, detección precoz,cuarentenas...) será difícil avanzar. Estamos ante un problema global, mundial y humano”. Y de ahí, insistieron, que la inmunidad de rebaño no sea suficiente. Censuraron que se haya transmitido que la pandemia ha acabado lo genera dicotomías cuando la situación no es ni mucho menos de tranquilidad. “Quizá tengamos que vacunarnos anualmente y ojo porque aunque la situación es más favorable que en verano, la Atención Primaria sigue sobrepasada y habrá mayor presión hospitalaria en centros aquejados por la falta de personal y que ya están llenos de pacientes con otras patalogías”, remarcó

DE LA INFODEMIA A SABER VALORAR LOS RIESGOS

Tras la infodemia o pandemia de la información que tanta confusión generó en los primeros meses de 2020, dicen que es necesario reconocer errores. Entre ellos, el haber puesto la alerta en la UCI y no en la Atención Primaria que fue “devastada”. Amén de un sinfín de aprendizajes que dejaron las primeras olas. “Este jueves envié a casa a dos pacientes con nuemonía bilateral que hace seis meses hubiera ingresado”, relató para poner de relieve la importancia de “no saturar las UCI”. Incidió, también, en la necesidad de matizar los indicadores - “los mismos que hace seis meses”- que vuelvan a situar a Navarra “en rojo”. Con todo, ninguno restó importancia a los riesgos. “Hace seis meses era raro tener una reinfección y hoy las vemos todos los días”.

Julio Maset aseguró que “hay una infección covid, pero, también, un mundo con infección por covid. Es un problema de la humanidad, no de una serie de paises. La industria necesita estrategias globales pero también locales”. Puso en valor los avances en un mundo que ha pasado de no tener vacunas a contar con más de 300 candidatos en ensayos clínicos pero dejó claro que si no vemos que esto es un problema de salud global no hemos aprendido nada. “No habrá recuperación económica si no tenemos la seguridad sanitaria”, concluyó el director del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.

Carmen Aranburu: “Hay países donde las vacunas aún ni están”

Carmen Aranburu es una mujer de terreno que lleva años al pie de las pandemias. Este jueves le bastó emplear unos pocos minutos para realizar un preciso diagnóstico de la situación global de la covid-19, su impacto y sus necesidades. Se sirvió de datos tan elocuentes como los 254 millones de casos confirmados ya en el mundo, de los que 75 se han registrado en Europa y cinco en España. También, de rankings como el que sitúa a nuestro país como el décimo más afectado a nivel mundial. Recordó que en la mayoría de los países de la UE la incidencia se está disparando y han vuelto las restricciones y advirtió sobre los datos esperanzadores que arroja la vacunación a nivel global. “Si extrapolamos los 7.600 millones de dosis que se han puesto en el mundo, el 53% de la población mundial estaría vacunada con al menos una dosis pero mientras en España se avanza en la tercera hay países donde las vacunas aún ni están”. Julio Maset completó su discurso: “Si no tratamos el covid en África, Asia y Oceanía será absurdo, como intentar llenar un pozo de la playa con el agua del mar”. El reto al que nos enfrentamos como sociedad es enorme y la covid, como concluyó José Luis del Pozo, “sólo la punta del iceberg de lo que nos espera como sociedad si no empezamos a trabajar ya en la protección del ser humano”.