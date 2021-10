El Gobierno de Navarra lanza el Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía

El consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, ha presentado, esta mañana, en Baluarte, el Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía, un proyecto que pretende ser una herramienta que favorezca la digitalización del sector del comercio minorista y artesano de Navarra con el fin de aumentar su capacidad competitiva y de innovación.

El lanzamiento de esta plataforma viene a dar respuesta a las necesidades de formación y asesoramiento detectadas en el sector. Para ayudar a los comercios a adaptarse a la nueva realidad generada por el uso de las nuevas tecnologías, no sólo en el proceso de compra de los consumidores sino también en la gestión eficiente del tiempo y los recursos para ser más competitivos.

“La transformación digital del sector del retail es un reto para las pymes y los autónomos del sector, que deben desarrollar su actividad económica en un nuevo escenario que se caracteriza el notable incremento del comercio electrónico, la apertura de nuevos canales de distribución y la adaptación a los cambios de hábitos de los consumidores”, ha destacado, el consejero Irujo, al comienzo de la presentación.

También ha señalado que “por una cuestión de necesidad, durante el estado de alarma, la digitalización ha irrumpido en el comercio para quedarse, siendo una realidad que integrar en el día a día de la actividad comercial” y ha añadido que, además, en el sector existe la “voluntad de avanzar hacia su digitalización, por ejemplo, el número de solicitudes de ayudas se ha duplicado, lo que es una muy buena señal”.

Por su parte, la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, Maitena Ezkutari, ha puesto de relevancia que "la digitalización de las empresas navarras es “crucial” para la competitividad, el crecimiento económico y su sostenibilidad". Incluso ha avanzado que "durante el 2022 veremos la consolidación del Polo de Innovación Digital de Navarra, que actuará como ventanilla única y como auténtico vector del impulso de digitalización de la industria y tejido empresarial de Navarra".

La directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio, Margari Cueli, ha sido la encargada de explicar las herramientas que conforman el Centro de Impulso de Transformación Digital, así como su funcionamiento. Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda compuesta por los expertos en digitalización que participan en este proyecto y dos representantes de comercios.

En este nuevo ecosistema, que está liderando la Dirección General de Turismo y Comercio, en el marco del Polo de Innovación Digital de Navarra (IRIS) y con la financiación de los fondos europeos REACT (FEDER 14-20), participan más de 15 agencias de desarrollo local y empresas especializadas en la digitalización de un sector clave en la estructura socioeconómica de Navarra, además de un elemento vertebrador de las ciudades y pueblos navarros. La empresa pública NASERTIC es la encargada de la gestión de la Oficina Técnica de este proyecto.

Al final de la jornada se presentaron a las personas expertas que participan en el proyecto y que provienen de distintas empresas y entidades navarras: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, Teder, Cederna Garalur, Fundación Dédalo, Inycom, Navarraweb, Baztanet Informatika & Web, Junna Branding e Imago Innovation.

MÉTODO DE ACCESO

Para acceder al Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía, las empresas interesadas tienen que realizar un autodiagnóstico a través de una plataforma online que les reportará un informe detallando el grado de madurez digital de su negocio, así como las indicaciones con los pasos a seguir.

Los interesados en continuar con el proceso tendrán que contactar con el personal del centro de atención telefónica que, según los resultados del autodiagnóstico, les derivará hacia el itinerario de formación o hacia las mentorías individuales con personas expertas en distintas áreas relacionadas con la digitalización. En ambos casos, la empresa tendrá que registrarse en la plataforma del CITD del Comercio y la Artesanía de Navarra.

La formación está organizada en 9 vídeos en modalidad online y se divide en módulos que versan sobre las principales materias para la transformación digital de pequeños comercios: Claves de la evolución del comercio; Cómo evolucionar un comercio; Estrategia de ventas on line; Redes sociales y Google My Business; Nuevos clientes, nuevas experiencias; Fidelización de clientes a través de la tecnología; Página web. Tienda on line (E-commerce); Como el IOT, realidad aumentada, etc., me ayuda a vender más; Obtención de datos y uso de los mismos; Planificación de la TD en mi comercio. Al finalizar cada píldora formativa, la persona participante tendrá que superar un cuestionario de evaluación.

Una vez aprobados todos los cursos del itinerario formativo se pasará a la fase de asesoramiento personalizado (hasta 6-8 horas de mentoría in situ) con profesionales reconocidos/as que destacan en los ámbitos de estrategia, innovación o tecnología y en la aplicación de la vanguardia de las correspondientes técnicas que pueden aportar soluciones a los desafíos actuales a los que se enfrenta el sector.

Previamente se realizará una evaluación del proyecto o idea en materia de digitalización que la persona participante quiera llevar a cabo en próximos meses, para poder asignarle un experto en el área concreta que le acompañe y asista en el proceso para poder desarrollarlo de manera exitosa.