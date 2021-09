Expertos urgen a "subsanar" la dependencia de la automoción

Con la crisis de la covid, las prioridades se han invertido. En 2019, cuando existía cierta estabilidad económica, el objetivo prioritario era atajar la precariedad en el empleo, pero tras el estallido de la pandemia los términos macroeconómicos han ganado relevancia. Ahora, a la hora de emplear, se valoran más las competencias transversales (resolución de problemas, capacidad de innovación,trabajo en equipo…) que los propios conocimientos técnicos y por vez primera no se considera el capital humano como principal seña de identidad de la economía navarra.

El peso del tejido industrial en el PIB es hoy su “buque insignia” por su resistencia en esta crisis frente al momentáneo hundimiento del sector servicios y pese a la “debilidad” que entraña la industria por su excesiva dependencia del sector de la automoción, algo que los expertos informantes del VII Panel de Tendencias de Co.ciudadana “urgen” subsanar. Consideran que el coche eléctrico es una oportunidad para la comunidad menos dañina con el medio ambiente. Son algunas de las principales conclusiones que deja el trabajo, en el que han participado 217 profesionales (frente a los 132 que participaron en 2015 el primer Panel), desde empresarios a profesionales de diferentes ámbitos, pasando por cargos institucionales, representantes de organizaciones sociales y comunicadores.

Todos ellos fueron consultados entre el 10 de mayo y el 10 de julio de este año, un momento “de incertidumbre pero también de esperanza” que incide en las percepciones que expresan a través de las diferentes cuestiones que se les plantean y que parecen, en ocasiones, “aparentemente contrapuestas aunque en realidad forman parte de la misma encrucijada en la que nos encontramos”. El acto de presentación del panel, celebrado este jueves por la tarde en el Hotel Tres Reyes, estuvo conducido por el periodista Iñaki Gabilondo. El VII panel mantiene una parte fija para poder ver la evolución sociológica a la lo largo de los años con cuatro grandes apartados: valores y retos por un lado y servicios públicos y prescripciones instituciones por otro. Como novedad, este año se ha incluido un eje coyuntural titulado ‘Juventud, empleabilidad y desarrollo de la prosperidad’. Bajo estas líneas, algunas de las conclusiones que deja.

Menos conservadora y más tolerante

Navarra mantiene sus señas de identidad. La práctica totalidad de los panelistas la describen como “una sociedad conservadora, aunque cada vez menos, más tolerante (así la ven el 71% de los expertos consultados frente al 48% del primer panel que se elaboró en 2015) y poco racista”. A pesar de la consideración de la comunidad como una sociedad desarrollada económicamente, coinciden en que la pandemia ha provocado un aumento en los niveles de pobreza sin precedentes así como un fuerte impacto en la desigualdad y el empleo. “Tras la covid se aprecia una sociedad menos participativa y un ligero aumento del riesgo del conflicto”. La crisis también ha mermado la calidad de vida y el buen vivir de los navarros. Con todo, las previsiones son optimistas y auguran un escenario de transición y de repunte de la actividad en el segundo semestre del año con un incremento del PIB aunque, advierten, la intensidad de la recuperción dependerá de la tramitación de las ayudas directas a empresas y, en gran medida, de la puesta en marcha del plan de recuperación europeo ‘Next Generation EU’.

El emprendimiento gana terreno

El panel de expertos aprecia un cambio en la consideración de Navarra como sociedad poco emprendedora. Por primera vez el 53,9% de los panelistas ven avances en este sentido debido en buena medida al fomento del emprendimiento y al relevo generacional.

El valor social de los amigos y la familia

Si hay algo que ha salido fortalecido con la crisis de la covid es el valor social de los amigos y de la familia. También el tiempo libre gana “centralidad e importancia” si se compara con los anteriores trabajos mientras que baja la valoración social del trabajo.

Menos atractiva como destino turístico

El hecho de que buena parte de los panelistas tenga experiencia profesional fuera de nuestras fronteras ayuda a la hora de entender la imagen que la comunidad proyecta hacia el exterior. Así, coinciden en que su proyección como región atractiva para invertir está en aumento y también como región que ayuda al desarrollo. Pero, por el contrario, pierde puntos como destino turístico y dice que proyectan en negativo la producción cultural y el nivel deportivo. Hay que recordar, se recoge en el trabajo, que la pandemia ha obligado a suspender las fiestas de San Fermín, las Javieradas y múltiples festividades que suponen un reclamo turístico.

Empleo y vivienda, en el debe de los jóvenes

La principal preocupación de los jóvenes tiene que ver con el empleo. Por un lado, por la propia dificultad de acceso y, por el otro, por la calidad y duración. La segunda está relacionado con el acceso a la vivienda y, la tercera, con la formación al no existir, dicen, relación entre la oferta formativa y la laboral.

El alegato de Gabilondo: disolver prejuicios y acordar

La carismática voz del periodista Iñaki Gabilondo, que a punto de cumplir 79 años se despidió el miércoles de la radio, resonó ayer por la tarde con fuerza en Pamplona. Invitado por Co.ciudadana para presentar su VII Panel de Tendencias y ante un nutrido auditorio plagado de destacados representantes de la sociedad navarra, desde miembros del Ejecutivo foral, entre ellos su presidenta María Chivite y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, a parlamentarios forales, pasando por representantes del mundo de la empresa como el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Juan Miguel Sucunza, y profesionales de diferentes sectores económicos de la comunidad, propinó sin perder ni un ápice de la serenidad que le caracteriza una sentida colleja a esa clase política incapaz de llegar a acuerdos y en la que cada vez la sociedad confía menos. “Se destaca en el panel. Todo lo que se anhela sólo se puede hacer con acuerdos”. Consciente, dijo rememorando a Albert Einstein, de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, no dudó en afirmar que ese es el camino a seguir para tratar de construir “territorios comunes. Cuando no los hay no hay sentido común. El desván está lleno de temas trascendentales que no queremos abordar conscientes de que su resolución depende de un acuerdo”. De ahí que abogara una y otra vez durante su intervención por buscar territorios de ‘enganche’ social, como pueden ser en Navarra Osasuna o San Fermín porque ahí es donde está, reflexionó, la clave para empezar a construir juntos.

Claves

1 Fortalezas. La importancia de la industria y su peso y un capital humano ampliamente formado. Tras la pandemia, la sanidad se consolida como el servicio público con una mayor satisfacción y se aumenta la satisfacción ciudadana en educación y en infraestructuras gracias, en parte, a la reactivación de las obras del canal.

2 Debilidades. Envejecimiento de la población y falta de relevo generacional, además de la división y cierta crispación política.

3 Oportunidades. Aprovechar los fondos europeos. También, digitalización de la administración, algo que piden el 20,7% de los panelistas, frente al 9,2% de hace tan solo dos años.

4 Amenazas. Las consecuencias negativas de la covid, la deslocalización empresarial e industrial, el futuro de la industria del automóvil, la fuga de talento, sobre todo joven, y el cambio climático.