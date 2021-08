El impulso de Coca-Cola y Google España a la transformación digital de la hostelería llega a Navarra

Aprovechar las nuevas tecnologías y la digitalización para contribuir a la recuperación económica del sector de la hostelería es indispensable para llegar a los consumidores en una época marcada por una crisis sin precedentes. El desarrollo digital del sector hostelero, y su adecuado posicionamiento online, va a ser una tendencia en la que las empresas y los establecimientos deberán trabajar a corto y medio plazo si quieren afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva situación. Así lo mostraba recientemente un estudio sobre las claves de la digitalización en hostelería realizado por la plataforma ConectadHOS, compuesta por Hostelería de España junto a diferentes proveedores del sector, entre ellos Coca-Cola.

Y este es el objetivo del Plan de apoyo a la digitalización para la hostelería que ha presentado Coca-Cola de la mano de Google España. Se trata de un proyecto que busca, sobre todo, apoyar a los pequeños y medianos negocios aprovechando el alcance de Coca-Cola por todo el territorio. Según se extrae de la puesta en marcha de este proyecto, gracias a un buen posicionamiento digital, los hosteleros han logrado incrementar en más de 680% el número de clics a sus webs y han aumentado en más de un 467% de clics en “cómo llegar”. Asimismo, se ha incrementado en más de un 680% las llamadas a sus establecimientos.

“Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector de la hostelería es el de afrontar una digitalización que se hace cada vez más imprescindible. Por esta razón, estamos centrando nuestros esfuerzos en ofrecer herramientas, la formación, e incluso, los contenidos necesarios, para que establecimientos hosteleros puedan llevar a cabo su transformación digital y mejorar su huella digital. El Plan de apoyo a la digitalización de la hostelería que presentamos ahora responde al compromiso que Coca-Cola ha tenido siempre con este sector que, además, constituye un pilar de nuestra actividad”, ha apuntado Cristina García-Delgado, Head of Environment Horeca de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

El Plan de apoyo a la Digitalización de Coca-Cola para la hostelería se centra en tres objetivos. En primer lugar, colaborar a incrementar el tráfico a los establecimientos hosteleros, a través de la mejora de su presencia y posicionamiento en los buscadores, de la mano de Google. En segundo lugar, impulsar sus ventas, ayudándoles a mejorar la comunicación digital de su oferta. Y, en tercer lugar, acompañarlos en la puesta en marcha y optimización de nuevos canales y ocasiones de consumo como el delivery.

Roberto San Martín: "El router es ahora uno de los electrodomésticos más imprescindibles"

Roberto San Martín (More than burguers, Mutilva) reconoce la importancia de impulsar la digitalización en el sector de la hostelería.

¿Por qué cree que es tan importante tener buena presencia en Internet?

Bueno, la verdad es que desde hace ya unos años estar conectado a la red, tanto a nivel doméstico como empresarial en nuestros restaurantes, se ha convertido en una necesidad, en realidad el router es ahora uno de los electrodomésticos más imprescindibles. Las tendencias de compra, relación social, ocio etc... pasan ahora por buscar, navegar antes de nada en nuestro móvil, tableta o PC, es por esto que no estar visible en Internet es no existir. En definitiva no es que sea importante, es el presente y futuro, es vital para nuestras empresas tener una Web, donde los clientes entren como si lo hicieran en el propio restaurante, manejen la información, menús y demás como si estuvieran delante de un camarero.

¿Qué puede aportar al hostelero contar con una presencia online actualizada y atractiva para los consumidores?

Tener presencia online aporta sin lugar a dudas, estar al alcance de cualquiera en cualquier momento y lugar. Si hablamos de colaboración con plataformas de reparto, extiende mucho más tu oferta y llegas a más consumidores. La presencia online debe ser una parte más de la empresa, que hay que actualizar, mantener y renovar constantemente, esto sin duda da trabajo, pero como digo, es tener tu restaurante accesible 24 horas, es la tarjeta de visita para el ancho mundo.

¿Qué mensaje trasladaría a aquellos hosteleros que aún no trabajan con presencia digital?

Les animo a dar el primer paso de tener su propia web, estar presente en redes, plataformas y demás. Les animo a actualizarse, a reflexionar sobre las tendencias socio-tecnológicas que todos estamos tomando y sin duda intentar adaptarse al nuevo medio, que sin duda es cada día más electrónico.