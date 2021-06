Humberto Bustince: “No hay industria 4.0 sin datos”

C. L.

26/06/2021

Una agencia navarra del dato asociada al Polo de Innovación Digital. Es la propuesta que lanzó este viernes Humberto Bustince, catedrático de la UPNA y experto en inteligencia artificial para que la comunidad no pierda el tren de la industria 4.0. “Es algo prioritario”, remarcó, porque “no hay industria 4.0 sin datos”. Bustince ofreció su visión a título personal y como experto en tratamiento de datos. Enmarcó su intervención en la necesidad del Polo de Innovación Digital como herramienta fundamental para la digitalización de las pymes y con el que Navarra aspira a captar fondos europeos. Recordó que en el plan de recuperación se habla expresamente sobre la política industrial de España 2030 con una aportación de 400 millones para crear espacios de datos, “que es lo más importante”. Y de ahí, remarcó, la necesidad de contar con un Polo de Innovación con una sección dedicada a los datos que sea transversal a toda la industria. “Navarra tendrá que ser original para conseguir, de esos 400 millones, una cantidad que le permita generar un espacio de datos de la misma forma que lo han hecho hace un año Alemania y Francia. El futuro económico va por los datos. No habrá transformación del coche si no tenemos una buena adaptación y selección de datos y tampoco podemos hablar de aplicar inteligencia artificial sin tener en cuenta previamente qué vamos a hacer con esos datos”.

