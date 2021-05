'Abundancias', por Carlos Medrano

Actualizada 20/05/2021 a las 19:03

Hablar de abundancia en plena crisis actual parece, cuando menos una frivolidad. La pandemia está siendo un tiempo durísimo, en especial para los directamente afectados, que somos todos. Soy un animal social y mi bienestar depende del de mi vecino. La abundancia a la que me refiero en el título tiene mucho que ver con el tsunami de nuevas tecnologías que viene. Para unos es una amenaza para otros una oportunidad.

La tecnología siempre ha cambiado nuestra forma de producir y de vivir. El aluminio era tan caro que cuando Napoleón III invitó al Rey de Siam a una comida de gala le puso cubertería de aluminio para honrar a su invitado, él uso de oro y los invitados de plata. El aluminio era tan caro porque costaba mucho fabricarlo, a pesar de ser el octavo material más abundante de la tierra. Un tiempo después unos químicos desarrollaron una nueva técnica que facilitó su fabricación y el aluminio se convirtió en un material tan abundante que hoy lo usamos hasta para envolver bocatas.

La tecnología ha logrado que tengamos abundancia de comunicación con las redes sociales. La energía es tan abundante hoy que a este ritmo solo con la energía solar se podrá satisfacer todas las necesidades energéticas del mundo en 2031. Abunda la inteligencia gracias a la inteligencia artificial, abundan los datos que se obtienen con las técnicas del Big data. El talento abunda en un mundo globalizado donde solo en China se gradúan más universitarios que en toda la UE y USA juntos. Y podemos seguir enumerando nuevas tecnologías para el coche autónomo, el maching learning, las impresoras 3D, los drones, la nanotecnología, la realidad aumentada, y no sigo más por no aburrir. Todas ellas unidas dan múltiples posibilidades y afectan a amplios sectores como la banca, seguros, empresas de reparto, taxistas, fabricantes de componentes, etc. Hay estudios que estiman que la automatización derivada de estas tecnologías hará desaparecer el 43% de los empleos en España. Este desempleo tecnológico convivirá con un incremento de la productividad de hasta el 40% con novedades como la fabricación inteligente. Por otro lado, aparecerán nuevos empleos para democratizar el uso de todas estas novedades en nuestro día a día. Las empresas que están aprovechando todo esto son las grandes empresas tecnológicas, especialmente americanas y alguna china. En Europa estamos fuera de esta revolución.

La inteligencia es el nuevo petróleo. Ahora el reto es la adaptación y escalar la innovación, escalar el aprendizaje, y convertir las empresas en plataformas para aprovechar esa abundancia. Eso requiere unos protocolos completamente distintos. El empresario debe ver cuáles son las tecnología relevantes para su sector y cómo podría aprovecharlas en actividades actuales y otras adyacentes que pueda desarrollar. La clave es conseguir que la empresa evolucione para alcanzar esas oportunidades.

A los pesimistas les diré que las abejas vuelan en busca de flores y las moscas en busca de excrementos. Si pudieras ponerte unas gafas mágicas, ¿te pondrías las gafas que muestran lo que ve la abeja o las de mosca?