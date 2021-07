Teresa Cruz: “Lerín ha hecho suyo, de todos, el proyecto del astroturismo”

Teresa Cruz Sánchez estudió en el colegio de Lerín y Psicología en la Universidad del País Vasco, además de cursar un máster de Análisis y Modificación de Conducta y Psicología Industrial en Madrid. Ha trabajado siempre en el mundo de la comunicación y el marketing aplicado al sector público, en hospitales, en medio ambiente y en innovación. Desde hace 10 años, dirige la fundación andaluza Descubre para la divulgación de la ciencia, entidad que engloba a todas las universidades y centros de investigación andaluces y que está promovida por la Junta de Andalucía. También es, junto con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, codirectora de las Jornadas estudió en el colegio de Lerín y Psicología en la Universidad del País Vasco, además de cursar un máster de Análisis y Modificación de Conducta y Psicología Industrial en Madrid. Ha trabajado siempre en el mundo de la comunicación y el marketing aplicado al sector público, en hospitales, en medio ambiente y en innovación. Desde hace 10 años, dirige la fundación andaluza Descubre para la divulgación de la ciencia, entidad que engloba a todas las universidades y centros de investigación andaluces y que está promovida por la Junta de Andalucía. También es, junto con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, codirectora de las Jornadas Lerín Tierra Estrella.

¿Cómo se le ocurrió trasladar a Lerín la propuesta de astroturismo?

En 2013, en la Fundación Descubre, empezamos a trabajar en el astroturismo con un primer encuentro en el Parque de las Ciencia de Granada . Vimos que le interesaba a la gente y que en otros países lo estaban utilizando como vector de desarrollo local , en puntos como en Hawai o en el sur de Portugal. Me informé y descubrí que para hacer astroturismo no hacía falta un cielo con unas características especiales, como el de Gran Canaria o el de Almería. Solo hace falta tener suficientes días sin nubes para realizar la observación y que no haya contaminación lumínica. Enseguida pensé en Lerín, en mi pueblo y que con todo el terreno agrícola que rodea el casco urbano, se podía garantizar la ausencia de contaminación lumínica.

¿Cómo dieron los primeros pasos para organizar las jornadas?

Llamé a la alcaldesa, a Consuelo Ochoa, a la que no conocía personalmente y le propuse aprovechar el cielo del municipio para hacer actividades científicas. Pero primero había que hablar con el Planetario. Encontramos mucha colaboración en su director Javier Armentia y enseguida nos pusimos manos a la obra. Las primeras jornadas se celebraron en 2017.

¿A qué se debe que un proyecto tan poco conocido hasta entonces como el astroturismo haya salido adelante?

Había que convencer y animar al pueblo, a la gente de Lerín, de que el cielo es un valor y que se puede explotar. Al igual que la tierra y sus cultivos, el cielo tiene valor si lo cuidamos. En los últimos años, se ha cambiado la iluminación de Lerín y la localidad no tiene contaminación lumínica. Se ha apostado en serio por el cuidado del cielo nocturno. Pero lo más increíble ha sido la respuesta de la gente. Lo han tomado como un proyecto propio, que no pertenece a nadie en concreto. Es de todos. Hay muchas gente haciendo cosas.

¿Cuáles fueron los primeros pasos?

En cuanto al contenido, al principio tiramos de agenda, de conocidos y amigos. Mi marido, por ejemplo, organiza paseos matemáticos y, entre otros, ha venido el director del instituto de Astrofísica de Andalucía y la directora del Instituto del Zaidin (Granada). También éramos conscientes que tenía que estar anclado en el turismo. Ser el motor de la gente que está haciendo comercio local y actividades turísticas. Por eso pedimos colaboración a la hostelería y se propuso crear Lerín Gastroestrella, que aunque ni este año ni el pasado se ha podido celebrar por la pandemia,, tiene que recuperarse porque le da un valor añadido extraordinario.

¿Como puede contribuir el Astroturismo a evitar la despoblación?

Con la pandemia ha habido mucha gente se ha dado cuenta que vivir en una ciudad, en 50 m 2, resulta muy difícil. Es muy duro y complicado de sobrellevar. Se han dado cuenta que se puede vivir de otra forma y que las relaciones sociales y el apoyo social son claves en situaciones duras que han llegado y que todavía pueden llegar. Para esta gente, los pueblos tienen que resultar atractivos y, para eso, es necesario una oferta cultural, deportiva y científica que se extienda durante todo el año. Hay que aprovechar que el mundo ha cambiado, y facilitar en los pueblos el acceso a la cultura y a las conexiones a internet. Con esas dos cosas uno está en el mundo, da igual desde donde estés trabajando.

Lerín es el primer pueblo de España en lograr la acreditación Starlight ¿qué significa este título?

Es un título que concede la Fundación del Instituto Astrofísico de Canarias y que puede conseguir una región, una ruta o un establecimiento hostelero. Lerín es el primer pueblo de España en obtenerlo y con la acreditación, el municipio se compromete a mantener la calidad de su cielo nocturno y a adoptar las medidas que sean necesarias para mantener esta condiciones. Pero no solo eso. También Lerín se compromete también a organizar, durante todo el año, actividades científicas, dirigidas por el planetario porque en este punto hay que ser muy riguroso y la dirección de estas actividades debe ser científica.

¿Qué objetivos tienen las Jornadas de Astroturismo y Ciencia a partir de ahora?

Utilizar los valores naturales de Lerín, desde la agricultura a su cielo y sus infraestructuras para crear una vía de negocio para las personas que viven o quieran vivir en la localidad. Crear actividades y negocios que sean una vía de desarrollo para vivir, vinculados con el turismo científico. Hay que dar pasos cortos, pero si no se empieza no se llega .