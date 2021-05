Antonio Garamendi: “Mantener el empleo si las empresas no son viables será difícil”

Actualizada 10/05/2021 a las 14:16

Como voz de los empresarios españoles, del 1 al 10 ¿cómo de satisfecho diría que está con la gestión de la crisis?

No estamos ninguno para poner notas y nosotros menos. No estamos en el juego político. Estamos en un momento súper complicado. Es una crisis diferente, complicada y dura. La ventaja principales con respecto a otras que hemos vivido es que estamos en Europa y Europa ha demostrado que tiene voluntad de que estemos juntos en un proyecto común europeo que es lo que llevamos planteando siempre.

Pero algún pero pondrá a la gestión que se ha hecho aquí.

Echamos de menos más consenso entre la clase política. Además de los fondos, para funcionar vamos a necesitar estabilidad y moderación y es donde tenemos que ir todos a una. Buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Estamos viendo como gobiernos autonómicos del mismo signo están tomando decisiones diferentes ante la misma situación. Nosotros lo que hemos hecho a nivel nacional y territorial es aportar lo que pensamos que se puede hacer y ponernos a disposición de las autoridades.

¿Ha tenido en cuenta el Gobierno sus opiniones?

Con este Gobierno hemos hecho ocho acuerdos sociales muy importantes que demuestran que hablando, la gente se puede entender. ¿Nos han hecho caso? Creo que se nos tiene en cuenta porque la sociedad se ha dado cuenta de que la iniciativa privada es la clave para que un Estado funcione y para que haya empleo.

¿No cree que se apresuraron en fijar 2021 como el año de la recuperación?

Hay que reconocer que 2021 va a ir más retrasado de lo que pensábamos. Esto se va a solucionar con tres temas: vacuna + vacuna+ vacuna. Prevención+ prevención+ prevención y responsabilidad+responsabilidad+responsabilidad. Lo primero es la vacuna. Por eso planteamos lo de las mutuas, no para que nos pongan a nosotros antes sino para ayudar cuando haya vacunas suficientes.

El famoso efecto rebaño se espera para después del verano. ¿Se notará en la economía en el último trimestre del año?

Espero que sí. La gente está deseando salir y no sólo los españoles. A España venían 18 millones de británicos que quieren seguir viniendo. Pero vamos a hacer las cosas bien, ser serios y no lanzar campanas al vuelo. Si el año pasado caímos el 10% y este año crecemos el 6% seguiremos teniendo un problema. Tenemos ya el 120% de deuda y eso hay que devolverlo. La recuperación, incluso la industrial, nos va a costar. Vendrá el 22, 23, el 24… Vamos a necesitar dos o tres años para recuperar espacios que teníamos en el 19. Y eso trabajando desde la seriedad y desde una actitud positiva. Lo que no podemos hacer es mentir a la sociedad.

Su balance de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos no está nada mal. Parece que en CEOE se entienden mejor con un gobierno de izquierdas que con uno conservador.

El movimiento se demuestra andando. Con alguna parte del Gobierno tenemos posiciones ideológicas tremendamente diferentes. Con los sindicatos, nosotros y ellos, tenemos planteamientos muy diferentes pero llevamos teniendo acuerdos desde hace 40 años. Siempre digo que el diálogo social es la mejor infraestructura que tiene un país que es la paz social y lo llevamos demostrando toda la vida. En estos momentos creo que ha sido muy importante que hayamos llegado a acuerdos porque han dado una estabilidad al país que era muy importante. Hemos sido responsables y los sindicatos también.

También pactan desacuerdos.

¡Desde luego que sí! Y que nadie se piense que está todo arreglado. Hay cosas en las que a futuro tendremos que decir que no. No compartimos lo que se plantea desde una parte del Gobierno con respecto a la reforma laboral. No es lo que nos pide Europa.

Pero Europa sí pide resolver la dualidad de nuestro mercado de trabajo.

Es verdad que hay precariedad desde el ámbito de la temporalidad y que Europa nos pide mirarlo, pero eso no tiene nada que ver con la reforma laboral sino con reducir contratos.

¿Le preocupa lo que pueda pasar a partir del 9 de mayo?

El problema es que la vacunación no está llegando como habíamos previsto aunque también es cierto que hay zonas con menor incidencia. En todo caso, lo del estado de alarma me lo tienen que explicar los políticos, son ellos los que tienen la responsabilidad de resolver el problema. No sé cuál es la alternativa, pero estoy seguro de que a partir del nueve de mayo se van a seguir tomando medidas.

El jueves 6 de mayo les han convocado para negociar una nueva prorroga de los ERTE. ¿Tiene ya claro lo que van a plantear?

Si estuvieran las vacunas habría que intentar que la gente abra, pero si no están debemos seguir con los ERTE. En eso estamos de acuerdo. El problema que vamos a poner encima de la mesa es que ha pasado más de un año y las empresas ya no tiene un problema de liquidez sino de solvencia. Prefiero que una empresa que era de 10 trabajadores tenga ocho para volver a recuperar dos más dentro de poco que una empresa de diez cerrada y los ERTE exigen que mantengas el empleo. Hacen falta ERTE pero habrá que evaluar ese mantenimiento del empleo cómo se hace.

Pero eso dejaría vía libre a los despidos.

Esa sería la frase demagógica. Lo que queremos es mantener el empleo pero eso va a ser difícil si las empresas no son viables. No tiene sentido que cuando sabemos que la economía está como está y no nos vamos a recuperar en dos o tres años, cuando hay un problema de capitalización de las empresas y un problema de solvencia, se nos diga que mantengamos el empleo dos años. Lo no puede ser es que una empresa tenga que devolver todo lo que se le ha pagado por toda la plantilla cuando el Estado le ha cerrado. Igual lo tendrá que devolver por la gente que no puede estar en ella, pero no por todas.

LOS EVENTOS SOCIALES Y LOS CONTAGIOS

“La hostelería no tiene la culpa de los contagios”, remarca con vehemencia Antonio Garamendi antes de asegurar que las empresas están demostrando una “seriedad” y “prevención absoluta”. “Los contagios vienen de las relaciones con familiares, sociales o de la calle y luego llegan al mundo de la empresa y en burbujas hay que mandarlas a casa pero, hoy por hoy y por mucho que nos cuenten, no vienen porque la hostelería esté abierta”, completa. Da por hecho que el verano, pese a que puede estar un poco mejor que el del año pasado, volverá a perderse, especialmente en las islas y las zonas de veraneo clásico. “El sector turístico tiene específicamente unos ERTE que están prácticamente diseñados para ellos y dentro del plan de 11.000 millones hay una cantidad importante destinada a la parte de los servicios. El tema es ahora ver cómo se pueden ejecutar. De momento hemos conseguido que se rompa una especie de burocracia que había para que las comunidades puedan recoger el dinero antes y tengan cierta discrecionalidad a la hora de otorgar las ayudas para poder definir empresas y sectores”.

