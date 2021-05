Antonio Garamendi: “Las regiones industriales tendrán más facilidad para captar fondos europeos”

Actualizada 10/05/2021 a las 14:16

En los dos años y medio que lleva al frente de los empresarios españoles, ya ha vivido dos gobiernos diferentes, dos elecciones generales y una crisis sin precedentes que ha puesto patas arriba la economía. Un momento excepcional en el que la organización que preside sigue batiendo récord de acuerdos acelerados con el Ejecutivo y los sindicatos -lleva ocho con el actual Ejecutivo-.

Nacido en una familia de empresarios vascos, Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 1958) lleva media vida en las organizaciones patronales, desde que fundase junto a otros de los suyos, la Asociación de Jóvenes Empresarios Vascos. Afable, buen conversador, y moderado en sus planteamientos destaca por ser un enamorado de la industria a la que pone como ejemplo para resaltar “la ventaja” de “estar en Europa” en esta crisis.

Esta semana estuvo de visita en la Comunidad foral. Primero en Roncesvalles para presentar el proyecto ‘El camino de las empresas 2021’ en el marco del año Xacobeo y, después, en Pamplona donde mantuvo una apretada agenda que le llevó a reunirse con la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, participar en la reunión del comité ejecutivo de CEN y en la entrega del XXX premio Empresario del Año a Antonio Catalán. Hizo un hueco para conceder esta entrevista en la que repasa la actualidad y pone condiciones de cara a la nueva prórroga de los ERTE que los agentes sociales empezarán a negociar el próximo jueves 6 de mayo.

El Gobierno ha aprobado esta semana el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para acceder a los fondos europeos. ¿Están preparados los empresarios para la transformación del tejido económico?

Cuando se habla de los fondos europeos hay dos temas que van a la par. Está el dinero en sí que va a llegar, esos 140.000 millones, 70.000 libres y 70.000 de deuda, y la mutualización de la deuda europea. España es un país privilegiado. Estamos ante un Plan Marshall II y es la primera vez que llega al país una cantidad de dinero así. Tenemos que estar preparados. Hemos planteado 21 PERTE de los que cuelgan muchos más y estamos en la palabra colaboración, colaboración, colaboración porque queda mucho recorrido.

Toda oportunidad entraña un riesgo.

Sin duda. Europa nos está pidiendo reformas importantes: mercado laboral, pensiones, eficiencia del Estado... Se han planteado hasta 102 reformas que tendremos que gestionar. Existen déficits inmensos y hay que darles viabilidad. Estamos ante una gran oportunidad, pero debemos tener cuidado para no caer en un Plan E.

¿Podría explicarse?

Lo que quiero decir es que hablamos de fondos nacionales para proyectos transversales y que deben ser inclusivos. Transversales porque si hablamos del coche eléctrico esto no sólo afecta a una compañía de coches, sino a toda la cadena de valor, desde la industria auxiliar a las eléctricas, porque hay que hablar de electrolineras y de montar fábricas de baterías. Es entrar en el mundo digital porque hablamos del 5G, de movilidad. Lo de ser inclusivos es porque el objetivo es desarrollar un país, no una zona determinada. Todos los españoles tienen derecho a que todo funcione también territorialmente.

Pero habrá un reparto autonómico de fondos. ¿Parten con ventaja las regiones más industrializadas, como Navarra, de cara a esa captación de fondos para grandes proyectos tractores?

Le insisto en que hablamos de proyectos de país, no para mi pueblo o el del frente. No obstante, lógicamente sí que creo que van a tener más facilidad de acceso a esos fondos las zonas más tractoras en el plano industrial y tecnológico como pueden ser Navarra o el País Vasco de las que van a salir proyectos. La clave para nosotros es que sean proyectos de inversión de largo y medio plazo e innovadores y esos proyectos nos preocupa que no acaben en la iniciativa privada. Tiene que estar porque es la que va a tener capacidad de innovación.

¿Ha hablado con María Chivite de la fábrica de celdas de batería a la que opta la comunidad?

Todo el mundo me pregunta por ese proyecto aunque hay muchos más igual de interesantes. Pero esta tarde (el lunes) no hemos hablado de ese tema. Hay más comunidades interesadas en esa fábrica o fábricas y la realidad es que el mundo del automóvil va a tender hacia ese cambio de modelo. No nos olvidemos de que en España hay unas cuantas industrias del automóvil con fabricación propia en distintas comunidades y cada una tiene sus proyectos. Respeto la iniciativa privada de las marcas para trabajar cada una en sus propios espacios.

¿Teme que el Gobierno les termine pasando la factura ante el fuerte desembolso que está teniendo que hacer en esta crisis en forma de subidas de impuestas?

Tenemos un estudio que encargamos al Instituto de Estudios Económicos donde se demuestra que, en España, si dividimos lo que se recauda por el número de españoles pagamos menos que los europeos, pero si se divide lo que se recauda por el número de españoles que pagamos sale bastante más. ¿Y por qué? Porque en España la economía sumergida es el 24% y en el resto de Europa el 13.

Los empresarios navarros, pese a contar con régimen fiscal propio, no están muy contentos con ese tema, se lo habrán dicho.

Es curioso que cuando tienes la capacidad, y muy importante, ésta se aplique en sentido contrario a la que dicta la lógica. Yo jugaría el partido al revés del que se está jugando.

Pero la eficiencia no es la misma en todas las comunidades.

Eso es cierto. Tenemos otro estudio sobre eso y la más eficiente es Madrid, curiosamente la que menos tipos tiene pero una economía sumergida del 13% que se equipara a la europea. Eso son las cosas que hay que mirar. No estamos de acuerdo con la fiscalidad de Cataluña porque lo único que hace es ahogar a las grandes empresas y se van a ir a otro lado. España tiene grandes multinacionales españolas. Antes no las había y acabarán contratando gente en EEUU y las tendrán en EEUU. No tienen por qué estar en España si las cargamos de impuestos.

¿Está pensando en el impuesto de Patrimonio?

¡Es que somos el único país de toda Europa donde hay impuesto de patrimonio! Si apostamos por hacer una armonización vamos a hacerla a la europea, no a la española de los que más cobran y posiblemente son menos eficientes. En las reformas que nos pide Europa se habla de un estado más eficiente y tenemos que ver cómo podemos hacerlo. Por poner un ejemplo, en España si te gusta pescar en el río necesitas 17 licencias y eso te rompe la unidad de mercado ya sólo pescando en un río. Imaginase en las empresas lo que eso significa desde el punto de vista de gestión. En los estudios que manejamos, lo más importante es que haya más bases imponibles y eso lo que significa es perseguir la economía sumergida que hace dumping auténtico a las empresas que lo hacen bien.

