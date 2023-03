“Hay gente incapaz de estar en una aula y debemos ser creativos al enseñar”

Según los datos del, el 60% de los desempleados ha completado únicamente un nivel educativo elemental o equivalente a la primera etapa de Secundaria lo que agrava aún más la dificultad creciente en muchas empresas para encontrar los perfiles que necesitan. De ahí, coincidieron ayer los responsables de formación de CEN Cámara Navarra , la necesidad de recualificar al mayor número posible de parados creando “itinerarios creativos”. Un opción, incidió, que “no sólo es viable sino obligatorio y socialmente responsable”, además de una de las claves para corregir las distorsiones del mercado de trabajo en Navarra. “Lo venimos haciendo con las políticas activas de empleo para capacitar a los desempleados. La clave es que la formación es sinónimo de empleabilidad y cuanto más formado estás más empleable eres”. Reconoce que “la formación para el empleo no es la que nos gustaría”. Para, el escenario requiere “ser creativos en los métodos de formar. Son personas que si están en esa situación es porque no han estado en un aula. Tenemos experiencias de jóvenes que no son capaces de permanecer en un aula. Tenemos que ser creativos en la forma de enseñar y por eso la dual es importante. Hacer itinerarios formativos para esas personas con el objetivo de encontrar un trabajo y para eso es importante saber las necesidades de las empresas y orientar sobre el mercado labor”. Lamenta “la rigidez de los certificados de profesionalidad” que impide que personas que hayan recibido formación puedan acceder a él por no tener determinada competencia. “Es difícil salir de la rueda y tenemos que hacer formaciones más flexibles para que sean atractivas para los desempleados y vean que el objetivo es encontrar un trabajo”. En la misma línea, para, responsable del Área de Formación y Desarrollo de AIN, incidió en la necesidad de que las metodologías de aprendizaje sean prácticas. “La empresa quiere a gente con formación y que venga aprendida. Habría que centrarse más en lo práctico y orientar la formación a los sectores que necesitan empleo: informática y telecomunicaciones, sanitario, industrial, operarios, soldadores… Hacer un ejercicio de practicidad y mucho acompañamiento porque el aspecto emocional también es importante”.