Falta compromiso y motivación por el trabajo y voluntad para la movilidad

La problemática del mercado de trabajo en Navarra bien podría explicarse con el símil de un triángulo con tres lados que no se corresponden entre sí: lo que buscan las empresas, lo que buscan los trabajadores y la oferta formativa. Un desajuste que termina provocando que muchas empresas no encuentren a día de hoy trabajadores para cubrir sus vacantes mientras decenas de miles de personas siguen apuntadas en las listas del paro. El problema, que no es exclusivo de la comunidad, lejos de corregirse seguirá agravándose en los próximos años porque como advirtió el jueves Javier Iradiel, responsable de Formación y Proyectos de la Confederación Empresarial de Navarra, en 2030 el 85% de los puestos actuales requerirán de nuevas competencias. “No hay varitas mágicas pero se puede hacer un buen análisis del desajuste”, anticipó el responsable de CEN antes de reconocer que le está tocando afrontar el momento más vertiginoso de toda su carrera. “Hemos analizado las vacantes y muchas son en puestos técnicos que requieren una especialización concreta, experiencia, competencias y habilidades especiales, mientras que el 70% de los parados cuenta con un nivel académico igual o inferior a una secundaria incompleta que difícilmente van a poder ocupar esas vacantes”. Y a todo ello, completa, se suma que “estamos rozando el paro técnico y eso hace que aumente el paro estructural y se reduzca la bolsa para poder ocupar esos puestos”. Pero no sólo. “También falta voluntad para la movilidad. Hay gente de Pamplona que no está dispuesta a ir a trabajar a Estella. Falta de compromiso y motivación por el trabajo y las políticas pasivas de empleo como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada pueden desincentivar el empleo”. Con todo, reconoce que son un estímulo necesario que en paralelo a la formación puede contribuir a sacar a muchas personas de esa situación.

Para Celia Poza, la solución al desajuste pasa por “reciclar a las personas y formarlas en las nuevas necesidades de las empresas que deben ser parte activa de la recualificación de las personas”. Recordó programas como Nativos Digitales que funcionan muy bien. “Hay empresas que están formando a sus propios programadores. Puede ser muy positivo que la empresa participe y tome el mando”, enfatizó antes de reconocer la necesidad de cambiar el sistema educativo. “Llevo 37 años oyendo hablar de la necesidad de acercar la formación a las empresas”. También desde AIN , Susana Otazu, admitió que el de las vacantes es un fenómeno creciente que también se da en los países del entorno. “Hay un creciente desajuste entre la formación y la cualificación de los trabajadores con los perfiles que requieren las empresas”. Coincidió con el resto de los intervinientes en que la solución pasa por más formación y recualificación de trabajadores, además de por impulsar la FP y las políticas de empleo. “Se necesitan más grados electricidad, mecatrónica… Los titulados de FP trabajan, tienen buenas retribuciones y rotan poco en las empresas”.