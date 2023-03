CCOO dice que la plantilla de seguridad privada de varios edificios públicos lleva 7 meses sin cobrar

e la plantilla de seguridad privada de varios edificios públicos de Navarra lleva más de siete meses sin cobrar y que su situación "es comprometida". El sindicato CCOO ha afirmado quy que su situación "es comprometida".

Según han indicado desde el sindicato en un comunicado, algunos trabajadores -22 en la UPNA- "no han recibido las siete nóminas y media que se les debe", mientras que "otras 30 personas trabajadoras están pendientes de recibir alguna nómina".

"La situación de la plantilla de la seguridad en la UPNA, algunas consejerías del Gobierno de Navarra y otros organismos públicos y semipúblicos es grave desde hace meses. Prosetecnisa, la empresa anterior, dejó una deuda en Seguridad Social y en nóminas que supera los 300.000 euros. Ahora, nadie se responsabiliza de dicho montante y la empresa que ha heredado la gestión, Invico, ha comenzado pagando mal la primera nómina a sus trabajadores y trabajadoras", han criticado.

Además, según han añadido, "esta nueva empresa no se presenta a los actos de conciliación que se han organizado entre las partes para solucionar la situación". "De esta manera, Invico adquiere el mismo descrédito y falta de seriedad que su antecesora. Por su parte, en Prosetecnisa no se conoce el paradero del dueño. La empresa no se declaró en concurso de acreedores y, ahora, nadie responde a sus responsabilidades", han apuntado.

CCOO considera que la situación es "extremadamente grave para las familias que dependen de estas empresas, contratadas por organismos públicos". En opinión del sindicato, "se deben buscar soluciones cuanto antes a esta situación, que se está demorando durante meses".

El sindicato "desconfía" sobre "el contexto en el que Invico asumió la gestión de la UPNA y otros edificios públicos", y la central sindical cuestiona "cómo una empresa ajena a la anterior aceptó, a priori, acarrear con la deuda de Prosetecnisa".

Desde CCOO se pide a las entidades públicas implicadas "tomar con seriedad el problema que afecta a decenas" de trabajadores en Navarra y advierte de que "una situación de dejación como la actual puede derivar en una falta de seguridad en algunos edificios e instituciones de importancia en Navarra".