Asamblea en Siemens Gamesa tras el último intercambio de propuestas entre la empresa y los sindicatos para evitar despidos

La plantilla de Siemens Gamesa en Navarra, con cerca de 1.800 empleados, conocerá este mediodía por boca de los sindicatos lo acontecido en la reunión que el martes mantuvieron con la representación de la empresa. Los sindicatos ELA, UGT y CCOO han convocado a las 13 horas a la plantilla a una reunión virtual en la que se espera se informe del último intercambio de propuestas entre una y otra parte y con las que se busca en última instancia dar estabilidad a la plantilla y evitar despidos en una negociación que sigue abierta y con muchos aspectos aún por concretar.

el contenido de la reunión celebrada este martes, lo que se conoce de momento es que la multinacional en el marco del plan Mistral plantea reducir en 475 personas su actual plantilla en España y que el grueso del ajuste lo sufrirá el personal de oficinas, con 352 salidas a ejecutar entre 2023 y 2024. El excedente de los otros 123 trabajadores se articularía en un principio mediante la no renovación de contratos temporales, así como amortizando algunos puestos de rotación. No obstante, no ha trascendido de momento información alguna sobre el posible reparto geográfico entre los centros de Sarriguren