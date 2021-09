La empresa navarra, dispuesta a aumentar el uso del ferrocarril

Volkswagen Navarra es una de las empresas que más fuerte ha apostado por la distribución de sus vehículos por línea férrea. “Somos un caso de éxito en distribución de vehículos en tren. Lo que antes producíamos y distribuíamos en diez años, ahora lo hacemos en seis meses”, señaló ayer su gerente de Programación y Control, Pablo Mendívil, en la jornada ‘¡Empresas al tren!’ celebrada en el Colegio de Médicos. es una de las empresas que más fuerte ha apostado por la distribución de sus vehículos por línea férrea. “Somos un caso de éxito en distribución de vehículos en tren. Lo que antes producíamos y distribuíamos en diez años, ahora lo hacemos en seis meses”, señaló ayer su gerente de Programación y Control, Pablo Mendívil, en la jornada ‘¡Empresas al tren!’ celebrada en el Colegio de Médicos.

En 2020 VW Navarra exportó el 56% de su producción por ferrocarril mediante cinco trenes que diariamente salen rumbo a Europa mientras que sus competidores en España apenas llegaron al 14%. Y no renuncian, según Mendívil, a mejorar este ratio aunque para hacerlo “todos tendremos que poner más carne en el asador”, en referencia a Adif y a los operadores a quienes invitó a apostar por el aumento de la longitud de los trenes, la construcción de apeaderos y el mejor aprovechamiento de las infraestructuras de Noáin y San Jorge. Mendívil abogó por mejorar la conexión con Francia y Europa pero no se pronunció sobre si la mejor solución sería el ancho UIC (internacional), el tercer hilo o el intercambiador con ancho variable. “Sí está claro que cuando encontremos una solución para ir directos a Europa llevaremos al tren más tráfico. Ya se está trabajando en el proyecto del intercambiador con ancho de eje variable, aunque podemos encontrarnos con el problema de no encontrar vagones de este tipo”, concluyó. Mendívil puso en valor la buena sintonía de empresas, Adif y operadoras para buscar soluciones: “El tren no es una cosa de hoy para mañana y creo que vamos en la buena dirección por lo menos en Navarra.”.

Ángel Tellechea, director de Operaciones de Gimex, la logística de Noáin, destacó la flexibilidad que permite la uniformidad de contenedores (UTI) para reducir los tiempos de carga y coincidió con Mendívil en la buena colaboración de las terminales logísticas con Adif y Renfe, “con las que vamos de la mano”, lo que les permite enviar semanalmente siete trenes hasta Barcelona.

Íñigo Gomáriz, de Mitsubishi, envía diariamente cinco contenedores llenos de carretillas a este puerto desde su planta de Noáin. “Tiene un coste menor, asegura capacidad de carga cuando hay más producción y es muy positivo que Gimex nos facilite el almacenaje y la aduana. Hay que impulsar el ferrocarril en España, Europa y Asia”.

Javier Vidal, del Grupo Hutchison que opera en el puerto de Barcelona con la terminal de Noáin, resaltó la apuesta de su empresa por el tren, pasando del 4 al 20% de volumen en los últimos años y puso en valor la colaboración del Gobierno de Navarra con Adif, Renfe y la terminal de Noáin, “que no suele ser habitual en otras zonas de España”.

Andina Ormaetxe, director de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao, resaltó “la importancia de que toda la cadena logística ferroviaria sea eficaz para competir con el camión”.

La intermodalidad de camión y tren, clave para las mercancías

A la primera mesa redonda de ‘¡Empresas al tren!’ se sentaron Joaquín del Moral, director general de Renfe Mercancías, Luis Moreno, director de Servicios Logísticos de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, y Alfredo Irisarri, director de Teirlog Ingeniería. Los tres apostaron, como no podía ser de otra manera, por un futuro en el que el transporte de mercancías por tren le irá ganando terreno al transporte por carretera. La media del primero en Europa supera el 10% mientras que en España apenas llega al 4%, “la gran asignatura pendiente del transporte en nuestro país”, señaló Joaquín del Moral. Los planes de la UE, ambiciosos pero largoplacistas, contemplan reducir drásticamente las emisiones de CO2 y que en el período 2030-50 se duplique el tráfico de mercancías y se triplique el de pasajeros por ferrocarril en la UE.

De momento, los tres coincidieron al afirmar que, a día de hoy, el camión sigue siendo imprescindible en ‘la última milla’, el último trayecto capilar antes de que el producto llegue a la manos del comprador. El transporte por tren sólo es rentable para volúmenes enormes de mercancía llevados a largas distancias y por ello los tres especialistas abogaron por la promoción de la intermodalidad entre ferrocarril y transporte en carretera, los nexos de unión adaptados para distribuir de forma eficiente las mercancías llegadas a la terminal logística en tren y distribuida después en camiones.

Y al amparo del concepto de intermodalidad dejaron la puerta abierta a implementar las Autopistas Ferroviarias, similares a las Autopistas del Mar, en las que los semirremolques de los camiones se depositarían en trenes para ser enganchados nuevamente a cabezas tractoras al llegar a su destino. Este tipo de intermodalidad, ya se comienza a utilizar en Algeciras-Madrid-Zaragoza y Valencia-Madrid. “Pueden suponer un cambio importante”, afirmó Luis Moreno, que señaló los dos grandes inconvenientes de esta tendencia, la escasez de vagones adaptados y las diferentes dimensiones de los semirremolques que complican su manejo.