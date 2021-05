Grupo Azkoyen suministrará los sistemas de pago sin efectivo de Milán

Actualizada 13/05/2021 a las 12:37

La multinacional tecnológica navarra Grupo Azkoyen ha sido elegida por la empresa italiana Serim para el suministro de sistemas de pago en el Ayuntamiento de Milán.

El proyecto incluye los lectores de tarjetas de crédito PMT Nebular Pay, que permiten realizar pagos con tan solo acercar cualquier tarjeta o teléfono móvil. Este sistema ha sido desarrollado por la división Payment Technologies del Grupo Azkoyen bajo su marca Coges. La instalación del proyecto constará de 400 sistemas cashless y se pondrá en marcha a principios de 2021. Estos lectores están equipados también con un módulo de conexión 4G y se instalarán en escuelas, oficinas y edificios públicos de Milán.

Según Juanje Alberdi, director general de las divisiones de Coffee & Vending Systems y Payment Technologies de Grupo Azkoyen: "Esta alianza es única y revolucionaria para el vending italiano, precisamente porque la mayoría de los sistemas se instalarán con dispositivos que no gestionarán efectivo y funcionarán exclusivamente con llaves recargables MyKey y tarjetas de crédito. Esta será la instalación más grande en Italia de sistemas puramente cashless, en un momento de gran impulso en lo referente a pagos electrónicos. Así se pone de relieve nuestra misión de trabajar con una mirada global para ofrecer productos y servicios sin límites".

Este proyecto llega en un momento clave, donde la seguridad e higiene son claves para superar la pandemia de coronavirus, por eso la compañía, ha informado en un comunicado, está centrada en crear y desarrollar "soluciones adaptadas al contexto y al nuevo consumidor".

Para realizar el pago simplemente es necesario acercar la tarjeta de crédito o el teléfono inteligente al lector. Incluso para el pago con tarjetas virtuales no es necesario descargar ninguna aplicación. Nebular Pay es un lector compatible con todos los circuitos de tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, VPay, Maestro, American Express, etc.) y con monederos virtuales (Google Pay, Apple Pay, etc.).

Además, gracias al servicio de conectividad Nebular, el operador puede controlar el stock de producto en las máquinas, puede hacer actualizaciones remotas y de la base de datos de sistemas de pago, gestionar devoluciones remotas, entre otras funcionalidades.

Serim es una empresa especializada en la instalación, suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas. Con una facturación anual de unos 50 millones de euros, la compañía se encuentra en el top 10 de las empresas de vending italianas más importantes y es un miembro clave del Coven Consortium.

Con esta solución, Coges y Serim se sitúan como pioneros en el desarrollo de aplicaciones digitales en vending, orgullosos de la confianza mutua ente ambas entidades, cuya relación de colaboración supondrá una etapa importante para la evolución del sector.