Suecia: un mercado para que las empresas navarras testen sus innovaciones y productos

Suecia ha logrado crear más compañías multimillonarias per cápita que cualquier otro lugar fuera de Silicon Valley y lleva años liderando los ranking europeos de innovación. Nombres hoy familiares como Spotify o Skype; líderes de los videojuegos como King (creadores de Candy Crush) y Mojang (creadores de Minecraft) y compañías de pago electrónico como iZettle y Klarna, han hecho de Suecia un centro clave para las nuevas tecnologías que están transformando la industria. El país nórdico ha logrado colarse como uno de los principales destinos de exportación para las empresas de la Comunidad foral y ya son 147 las que venden allí sus productos, 87 de ellas lo hacen de manera regular, pero las oportunidades de negocio que ofrece el país siguen siendo enormes. Entre los sectores que más opciones presentan para las empresas navarras destacan la energía y automoción inteligentes. Las bondades que ofrece el país nórdico para empresas e inversores extranjeros, desde su fuerte estructura digital, a la amplia red de bienestar social y una historia de consensos y cooperación, además de una mano de obra altamente calificada y una población del tamaño ideal para probar innovaciones, se pusieron de manifiesto durante una jornada organizada este jueves por la embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen, la responsable de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, Ida-Maria Ortega Knutsson, al frente del servicio Business Services que proporciona apoyo comercial a empresas suecas y españolas. “Necesitamos empresas globales para garantizar nuestra competitividad, que empresas suecas se globalicen y empresas globales entren en Suecia”, ha aseverado Tauriainen quien define a Suecia como un mercado piloto idóneo para que las empresas navarras testen productos e innovaciones. “Suecia es una sociedad abierta que está dispuesta a probar nuevas soluciones en ámbitos como la movilidad, la salud y las finanzas y muchas empresas ya usan el mercado sueco para testar allí sus productos”, ha defendido el diplomático. Incide en que las empresas suecas dependen de buenos proveedores. “Son parte de cadenas de valor y necesitan servicios para poder ser competitivos. Las importaciones son igual de importantes para nosotros que las exportaciones. Un 30% del valor de nuestras exportaciones son importaciones y es un aspecto importante de nuestra economía. No sería factible producir todo en Suecia. Las empresas suecas están abiertas al mundo. En esto influye también nuestra ubicación. Estamos acostumbrados a tener contactos con otros países”. Pese a contar con una población de apenas 10,5 millones de habitantes,ha logrado crear más compañías multimillonarias per cápita que cualquier otro lugar fuera dey lleva años liderando los ranking europeos de innovación. Nombres hoy familiares como; líderes de los videojuegos como(creadores de) y(creadores de) y compañías de pago electrónico como, han hecho deun centro clave para las nuevas tecnologías que están transformando la industria. El país nórdico ha logrado colarse como uno de los principales destinos de exportación para las empresas de la Comunidad foral y ya son 147 las que venden allí sus productos, 87 de ellas lo hacen de manera regular, pero las oportunidades de negocio que ofrece el país siguen siendo enormes. Entre los sectores que más opciones presentan para las empresas navarras destacan la energía y automoción inteligentes. Las bondades que ofrece el país nórdico para empresas e inversores extranjeros, desde su fuerte estructura digital, a la amplia red de bienestar social y una historia de consensos y cooperación, además de una mano de obra altamente calificada y una población del tamaño ideal para probar innovaciones, se pusieron de manifiesto durante una jornada organizada este jueves por la Cámara Navarra de Comercio en la que participaron además del, la, al frente del servicioque proporciona apoyo comercial a empresas suecas y españolas. “Necesitamos empresas globales para garantizar nuestra competitividad, que empresas suecas se globalicen y empresas globales entren en Suecia”, ha aseveradoquien define acomo un mercado piloto idóneo para que las empresas navarras testen productos e innovaciones. “es una sociedad abierta que está dispuesta a probar nuevas soluciones en ámbitos como la movilidad, la salud y las finanzas y muchas empresas ya usan el mercado sueco para testar allí sus productos”, ha defendido el diplomático. Incide en que las empresas suecas dependen de buenos proveedores. “Son parte de cadenas de valor y necesitan servicios para poder ser competitivos. Las importaciones son igual de importantes para nosotros que las exportaciones. Un 30% del valor de nuestras exportaciones son importaciones y es un aspecto importante de nuestra economía. No sería factible producir todo en Suecia. Las empresas suecas están abiertas al mundo. En esto influye también nuestra ubicación. Estamos acostumbrados a tener contactos con otros países”.

El embajador de Suecia en España ha querido poner de relieve durante su intervención que “para tener éxito en el mercado sueco, es clave la sostenibilidad y la economía circular. Si una empresa viene sin considerar estos aspectos será difícil”, advirtió. Para Tauriainen que Suecia se sitúa a la cabeza en los rankings de innovación es fruto "del trabajo de muchos gobiernos que han intentado mejorar las condiciones para las empresas: transparencia y previsibilidad son muy importantes. El nivel de impuestos es alto pero no tanto como el que existía hace 10 ó 15 años. Se ha intentado bajarlos sin perder el estado del bienestar para lograr un sistema más eficaz y se ha trabajado mucho en la carga regulatoria para las empresas. Necesitamos regulaciones para es importante que no sean excesivas para que no impidan las actividades de las empresas".

Ha contado el diplomático que las empresas suecas siempre han sabido que la única manera de sobrevivir es "reinventándose todo el tiempo", "buscando nuevas soluciones y más eficaces. Si no se hace hay riesgo de perder competitividad. Ericsson, se fundó a fines de siglo XIX y sigue existiendo gracias a esa actitud de reinventarse todo el tiempo.

La entrada a Suecia es además para las empresas la puerta de entrada al mercado del Norte de Europa con 35 millones de consumidores. Ortega Knutsson ha destacado en Pamplona que “Suecia es uno de los países más avanzados en la lucha contra el cambio climático y que para 2040 prevé funcionar al 100% con energías renovables. Debe mejorar y ampliar la infraestructura de la red sueca y el crecimiento de la eólica va a continuar. Existen grandes oportunidades de negocio sobre todo en la eólica terrestre, por su menor coste de inversión, pero también en la offshore”. Sobre la automoción inteligente, destacó que en el país “ya se fabrican coches y camiones eléctricos más seguros y cuenta con soluciones de carga rápida. La movilidad inteligente es un área prioritaria para nosotros con grandes inversiones en marcha y empresas que buscan nuevos proveedores. Puede haber oportunidades para empresas que fabrican componentes para vehículos”.

En la jornada, que fue inaugurada por el presidente de la Cámara Navarra de Comercio, Javier Taberna, también intervino la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi, y Carlos Llonis, CEO de Truck & Wheel Group, presente en el país nórdico y que contó su experiencia.

Jesús Caso

Carlos Llonis, CEO de Truck & Wheel Group: “En Suecia hay pleno empleo y hay que hacer una gestión intensa para retener el talento”



Asegura Carlos Llonis que si por algo destaca Suecia es por la “transparencia en los negocios” y la “previsibilidad”. "Es el primer país en el que estamos en el que el presupuesto se está cumpliendo a rajatabla”. También, ha dicho, por la facilidad para llegar a acuerdos con los sindicatos, además de por ofrecer un entorno agradable y seguro para los expatriados. Llonis es el CEO de Truck & Wheel Group, dedicada al transporte, logística y fabricación de ruedas y una de las empresas navarras con presencia en el país nórdico. “La negociación sindical en España no tiene nada que ver con lo que hay allí. Los sindicatos están de acuerdo con las automatizaciones, y la innovación, y es fácil llegar a acuerdos con ellos”, algo que admite, ayuda a compensar en parte los costes salariales del país que “son altos y subiendo”. Otro de los aspectos que ha puesto en valor durante la jornada es que el hecho de que en Suecia haya pleno empleo obliga a las empresas a hacer una gestión muy intensa para retener el talento. “Los trabajadores cuentan con un paquete de beneficios muy interesante, parecido al que existe en Portugal, pero que no es habitual”, cuenta. Como aspecto negativo para el empresario que invierte allí, ha citado el "elevado" absentismo. “Un trabajador de nuestra planta, aficionado del Liverpool, necesitó tres días para reponerse de la derrota de su equipo ante el Real Madrid y no lo tuvo que justificar mucho”, ha lamentado.