Comunidades de vecinos en Navarra sufren retrasos de hasta 8 meses para conectar sus placas solares

autoconsumo, hay comunidades de vecinos con placas solares en sus tejados que llevan hasta ocho meses esperando a que se resuelva la tramitación burocrática que les permita poner a funcionar sus instalaciones. A otras, por el contrario, con la instalación de autoconsumo ya en marcha la distribuidora sigue sin compensar a los vecinos por la energía no consumida y vertida a la red. Una burocracia en muchos casos exasperante que "desincentiva la inversión", exige revisar protocolos y obliga a flexibilizar requisitos que hoy por hoy impiden que el autoconsumo colectivo sea masivo. El problema lo puso esta martes sobre la mesa Txetxu Ezcurra Loyola, técnico de Transición Energética del Gobierno de Navarra y lo refrendó Peio Mendia Baigorri, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra y en contacto directo con las comunidades vecinales. Fueron dos de los ponentes que participaron en una mesa redonda sobre autoconsumo y eficiencia organizada por este medio en las instalaciones del rotativo en Cordovilla y bajo el patrocinio de Caja Rural de Navarra. En el encuentro, moderado por la responsable de comunicación del Grupo La Información, Belén Galindo, también participaron Daniel Martínez, director de SPIE Energy Systems Ibérica, y Roberto Valdivieso, director de comunicación de Parques Solares de Navarra.

Cada uno desde su perspectiva, los cuatro compartieron el problema de los retrasos en la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo colectivo y lo farrogoso que para el ciudadano de a pie resulta su tramitación. Ezkurra relató su propio periplo con el autoconsumo colectivo y Mendia admitió que están teniendo problemas para encontrar instaladores y proyectistas. “Prefieren irse a la industria donde las decisiones se toman casi en el momento que en las comunidades donde hay que informar, reinformar y presentar casos de éxito”.

A los retrasos también aludieron asistentes a la jornada en el turno de preguntas. Un problema que para nada es menor sobre todo si se tiene en cuenta que la hoja de ruta del autoconsumo hasta 2030 en España, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica para asegurar su «despliegue masivo» en los próximos años, dice literalmente que el autoconsumo colectivo -con la energía solar como punta de lanza de la obligada transición energética- es «imprescindible» en las viviendas plurifamiliares y que se deben dar a conocer sus beneficios entre la población. “El impulso tiene que ser muy masivo para que ese autoconsumo llegue a todos y más en ciudades donde vivimos en bloques de viviendas”, apostilló Ezcurra.

Mendia reconoció que los plazos que se requieren en las comunidades de vecinos para aprobar este tipo de instalaciones, que deben pasar por la junta de vecinos, distan mucho de los que se requieren en una empresa y hacen que el proceso se dilate. Según detalló, primero debe aprobarse por mayoría un sistema para los elementos comunes y luego a ese sistema, ya de forma individual, pueden ir sumándose de manera particular todos los vecinos que quieran siempre que haya espacio para las placas en las cubiertas del edificio. Sin tener en cuenta la ayuda, los vecinos pueden pagar por este sistema desde 300 euros a 1.800€ en función de si complementan o no de manera individual el sistema para los elementos comunes del edificio. “Es frustrante que después de que realizar esa inversión muchos se estén chocando con las trabas de distribuidoras y comercializadas”.

Reclamó tener “interlocución” en estas compañías que, lamentó, “no están a la altura de la sociedad” y aseguró que están manteniendo conversaciones con Industria para “regular protocolos” y tratar que este tema se arregle. Para este especialista el problema, al menos en parte, podría resolverse con dos cambios en el procedimiento que ya han trasladado al Ministerio.

Por un lado, la ampliación del plazo de compensación por la energía no consumida y vertida a la red para que en lugar de ser mensual pase a ser semestral y se pague más. “En autoconsumo hay dos tipos de energía, la que consumes cuando la produces y la energía de compensación. Por cada tres kilovatios producidos te descuentan uno consumido y entiendo que eso tiene que cambiar”, explica. El otro cambio que reclaman los administradores es que se permita la unificación de contadores en comunidades de vecinos con varios portales y garaje común, algo, asegura, que técnicamente es viable. El objetivo en ambos casos es aprovechar mejorar las instalaciones.

Una inversión "rentable" con ayudas y sin ellas

Quizá la ventaja más evidente de realizar una instalación de autoconsumo es el ahorro que se puede obtener en la factura de la luz. Pero como recordaba este martes Roberto Valdivieso, responsable de comunicación de Parques Solares de Navarra, no es la única. “También ganamos en independencia y libertad y nos protegemos frente a factores externos sin olvidar la responsabilidad social y medioambiental que supone dejar de consumir recursos que contaminan”. Valdivieso asegura que el precio que pagamos por la electricidad sigue siendo muy alto. “En 2022 pagamos 30 céntimos por hora kWh y este año estaremos sobre los 20, cuando producir nuestra propia energía nos cuesta 3 céntimos”. Un precio que hace que la inversión en instalaciones de autoconsumo sea interesante “lleguen o no las ayudas”. Recuerda que en Navarra existe una deducción máxima acumulada con la que se puede llegar a cubrir el 30% de la inversión. “La rentabilidad que se pueden obtener instalando placas en el tejado puede llegar al 12% vía ahorros en la factura o compensaciones”. Con todo, admite que la pregunta de si llegarán o no las ayudas es recurrente entre los interesados. Como en el resto de las comunidades, las peticiones recibidas exceden por mucho la partida asignada a Navarra y aunque parece que habrá nuevas ampliaciones todavía es pronto para saber cuántas de las peticiones se quedarán sin ayuda.

La consulta pública que ha abierto la CNMC y el reto del ‘plug and play’

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado un documento de trabajo en el que identifica los problemas para el despliegue de grandes proyectos en suelo y de instalaciones de autoconsumo por la intervención de las entidades públicas locales, y una consulta pública para conocer la opinión de los interesados que estará abierta hasta el 15 de marzo. Txetxu Ezcurra Loyola, técnico de Transición Energética del Gobierno de Navarra, ánimo durante la mesa redonda a participar en la consulta haciendo hincapié en la importancia de dar publicidad a los problemas que están surgiendo para que se puedan solventar. Asegura que el propio servicio de Transición Energética, encargado de la tramitación de más de 12 convocatorias de ayudas y donde hoy trabajan ya 24 personas frente a las tres con las que arrancó, tratan de recoger los problemas que les trasladan con la conexión de las instalaciones para poder, con expedientes reales, interpelar a las distribuidoras. El reto, asegura, pasa por crear protocolos y simplificar tramitaciones para llegar a un sistema de autoconsumo ‘plug and play’ (conectar y listo).