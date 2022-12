Las empresas admiten dificultades para contratar hasta 211 perfiles profesionales en Navarra

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que elabora trimestralmente el Servicio Público de Empleo Estatal para cada provincia contiene aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes. La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero. El último catálogo, correspondiente al tercer trimestre del año, tan sólo incluye endos ocupaciones de difícil cobertura:. Pero la realidad parece ir por otro lado porque en lo que coinciden las empresas es que el mercado de trabajo navarro no es capaz de cubrir no dos sino multitud de ofertas de empleo porque faltan profesionales o los que existen no disponen de la cualificación requerida para el puesto ofertado.