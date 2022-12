Juan Ramsden Iraurgui (Binter): “Si Europa reduce CO2 y el resto del mundo no, hacemos el canelo”

Bruselas exige a las compañías aéreas sostenibilidad, ecología, abandonar el combustible fósil... Todo un reto

Más que un reto, es una amenaza. El tráfico aéreo supone el 1,7% de la emisión CO2 mundial. Creo que tenemos una cultura muy implementada de que en Europa somos los más democráticos del mundo, los que más vamos a luchar por la ecología, por reducir el CO2, etc... Es algo muy ensalzable y está muy bien, pero no deja de ser algo romántico.

Explíquese.

Si nosotros, los europeos, emitimos el 10% de todo el CO2 del mundo y el resto del mundo no hace nada... Si gastamos miles de millones en reducir ese 10% a un 4 o 5% y si los demás no gastan, ni hacen nada, para reducir el otro 90% estamos haciendo, con perdón, un poco el canelo. ¿Qué quiere hacer Europa? Liderar esto y convencer al resto, pero vamos de momento no están convencidos,

¿Se esta queriendo acelerar el cambio hacia la sostenibilidad demasiado rápido, sin que haya alternativas claras?

Los ecologistas dicen que vamos lentos por el cambio climático. Ahí no puedo opinar. El problema es que convencemos a todo el mundo que lo haga o lo demás es un poco inútil.

¿Parece que no quieren que viajemos tanto en avión ni en coche?

Está claro que la fórmula más fácil de evitar el CO2 es que no se mueva nadie, pero claro eso....

Se habla de que los precios del avión serán tan caros que volar será para las élites económicas.

Si logramos que haya una tecnología disruptiva, pero yo creo que no la va a haber. También creo que, al final, podrá el pragmatismo. Decir a la gente que no puede viajar hoy en día, no sé. Por ejemplo, diles a las personas del Imserso que se queden en casa.

Bruselas ha aprobado ya tasas e impuestos que penalizan volar. ¿Subirá el precio del billete?

Sin duda. Si se aplican, el billete a Europa subirá unos 100 euros. Los vuelos peninsulares están exentos. De momento. Es preocupante, porque ojalá que vengan muchos navarros, pero el problema es Canarias vive más de los turistas que vienen de Europa. Y si encarecemos el producto, como haya una caída de turismo importante, habrá una caída general. Espero que haya alguna solución.

Solución, ¿en qué sentido?

A mí me disgustaría que hiciesen lo siguiente: te pongo un impuesto y luego te doy una subvención. Como con la gasolina, que el 50% de su coste son impuestos pero luego te subvenciono 20 céntimos para que puedas pagarlo. ¿No es mejor bajar el impuesto y no dar subvención?

¿En qué precios se mueve ahora el billete a Pamplona?

Si se compra con dos o tres meses de antelación, la ida y la vuelta puede salir por unos 200 euros. Pero si lo compras una semana antes, el precio sube, pero esta táctica la hacemos todas las compañías para asegurar que los aviones tengan buen nivel de ocupación.

Binter ha crecido mucho (tiene una docena de destinos peninsulares) desde que Nueva Canarias sacó a Sánchez subir la subvención del billete al residente canario del 50 al 75%.

Nos ha venido muy bien, pero a nosotros no nos subvencionan nada, sino que es un apoyo a los ciudadanos canarios que vuelen en cualquier compañía aérea.

¿Cuántos billetes se subvencionan?

Pues estimo que en torno a 3,5 millones de billetes.