Laboral Kutxa rebaja su previsión de crecimiento al 1% para 2023

Covid, guerra de Ucrania, crisis energética, precios elevados. Este conjunto de problemas no falta hoy en ningún foro económico. También fueron citados en el Encuentro Económico de Navarra, donde se presentó el Informe de la Economía de Navarra 2021, elaborado por Laboral Kutxa. Los factores citados han hecho que esta entidad financiera haya rebajado la previsión de crecimiento de Navarra para 2023 al 1%, después de que el pasado julio la cifrara en el 2,6%. El 1% previsto para 2023 es algo inferior al 1,4% fijado por el Gobierno de Navarra. Para 2022 la previsión del Ejecutivo es del 4%.

En cambio, para 2022, la economía, según sus previsiones, crecerá el 3,9%, frente al 3,5% estimado en julio. Así lo expuso el director del departamento de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, ayer en Pamplona, en un acto que congregó a una nutrida representación del mundo económico, político y empresarial. Esta revisión al alza se debe al buen comportamiento que, en su opinión, siguió la economía foral.

Durante la presentación, Javier Cortajarena, director territorial de Laboral Kutxa, planteó si la subida de tipos de interés tendrán un “coste excesivo” en el empleo y en el PIB (Producto Interior Bruto). Añadió Madariaga que el aumento de precios no se debe al aumento de la demanda. “Por eso, la medicina que estamos aplicando (la subida de tipos), no es la que nos gustaría. pero es que no hay otro remedio”, apuntó.

Cortajarena, de cara al futuro, señaló que “es difícil no ser negativo”, pero, por otro lado, añadió que Navarra “ha logrado sortear con relativo éxito la pandemia, con un PIB que supere ya los niveles de 2019”. “La tasa de paro es de las más bajas de todas las comunidades autónomas y es una de nuestras fortalezas”, apuntó. Este factor ayudará al consumidor a afrontar la subida del IPC. Como lo son también, en opinión de Madariaga, una tasa de ahorro que se incrementó durante la covid, según Madariaga.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, también hizo referencia a la influencia de la reforma laboral en la “fortaleza que sigue mostrando el empleo”. Defendió mantener el poder adquisitivo de los salarios y señaló que los precios “han empezado a bajar un pelín”.

Mikel Irujo echa en falta “más audacia” en la Unión Europea



“No me gusta criticar a la Unión Europea. Pero sí echo en falta una mayor audacia en Bruselas en política energética. Tendrían que haber tomado medidas más drásticas para tapar la actual dependencia y medidas protectoras del mercado”. Así lo expuso el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, en el encuentro organizado por Laboral Kutxa. El político se mostró partidario de “cortar el liberalismo” practicado por la Unión Europea y señaló que Navarra consume más energía que el País Vasco por el peso de la industria. “Tenemos nubarrones por delante, pero la oportunidad de aprovechar esta crisis para hacer la transición energética”, apuntó.