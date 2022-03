Elegida la Selección Vinos D.O. Navarra 2022

La Selección Vinos D.O. Navarra 2022 está compuesta por cinco vinos que han sido elegidos en sus respectivas categorías: Vino Blanco Navarra, Vino Rosado Navarra, Vino Tinto Navarra, Vino Tinto Garnacha Navarra y Vino Blanco Dulce Navarra. De esta manera, nace la Selección de los Vinos D.O. Navarra 2022. La elección ha sido realizada por un jurado externo formado por profesionales del panel de cata de la revista Sobremesa y el reconocido club de vinos y tienda online Vinoselección, que han catado cerca de 120 referencias pertenecientes a 40 bodegas de la D.O. Navarra que se presentan de manera voluntaria. La cata se ha realizado en la sede en Olite del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

Los vinos seleccionados son los siguientes:



Vino Blanco Navarra: Guerinda La Blanca 2021 de Bodegas Máximo Abete

​

​Vino Rosado Navarra: Viñedo Cinco Garnacha Viñas Viejas 2021 de Bodega de Sarría

​

​Vino Tinto Navarra: Marco Real Pequeñas Producciones Syrah 2020 de Bodegas Marco Real

​

​Vino Tinto Garnacha Navarra: Señora de las Alturas 2020 de Viña Zorzal Wines

​

​Vino Dulce Navarra: Ochoa Moscatel Vendimia Tardía 2020 de Bodegas Ochoa

Estos vinos van a ser utilizados a lo largo del presente año para las acciones de promoción del Consejo Regulador que requieran su presencia como catas especializadas, actividades formativas y presentaciones. “La cata ha puesto de manifiesto que la añada 2021 ofrece muy buenos resultados. Una vez más, nosencontramos ante grandes vinos que expresan la identidad de nuestra tierra y que seguro van a ser muy valorados por nuestros consumidores”, afirma el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios. La entrega de los diplomas acreditativos a las bodegas elaboradoras de los vinos elegidos de la Selección Vinos D.O. Navarra 2022 se celebrará en el salón de actos del centro cultural Civican de Pamplona el 24 de marzo.