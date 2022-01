Servicios: el desafío digital y la adaptación a los clientes, reto para las empresas navarras

AFRONTANDO EL DESAFÍO DIGITAL Y LA ADAPTACIÓN A SUS CLIENTES

La creciente dificultad para encontrar profesionales cualificados y los retos que representa el cambio del modelo energético para favorecer la descarbonización se unen a los obstáculos que el resto de empresas encuentran debido a las secuelas provocadas por la pandemia. Las compañías del sector servicios se encuentran enfrascadas este año en el esfuerzo por digitalizar su oferta y sus procesos. También han tenido que lidiar con los problemas de su clientela en la industria.

LAS CUESTIONES



1. ¿Cómo ha sido 2021 para su organización y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?



2. Perspectivas para 2022. ¿Qué cambios se han introducido en su ámbito?



3. ¿Qué pediría al gobierno nacional y autonómico?

Juan Manuel Gorostiaga, director gerente de la Mutua Navarra

“La carencia de médicos se va a multiplicar en los próximo años”

1 Destacaría el compromiso de todas las personas de Mutua Navarra por combinar nuestra actividad habitual (sanitaria y prestaciones) con el pago a autónomos de prestaciones extraordinarias derivadas de la covid, garantizando que se percibieran sin retrasos y sin errores. Los autónomos y las empresas y sus trabajadores están muy satisfechos y nos siguen mostrando su confianza.

2 En el ámbito de la salud, el problema más importante es la carencia de médicos y de recursos asistenciales. Es una realidad actual que se va a multiplicar en los próximos años. Las importantes carencias ya existentes en Atención Primaria están conllevando una desatención al paciente y un incremento exponencial de la lista de espera y del coste del absentismo por la enfermedad común. El impacto en el ciudadano, en las empresas y en el sistema público es enorme. A pesar de ello, en Mutua somos optimistas y trabajamos para minimizar este impacto.

3 Les pediría que no generen falsas expectativas y que no vendan cosas que de antemano saben que no se van a cumplir. Deberían centrarse en solucionar los problemas descritos en el punto anterior. Se debería garantizar el servicio al ciudadano a través del uso de todos los medios disponibles y de la colaboración público-privado. Más gestión, más puntos de encuentro y menos ideología.

José Manuel Erro, director general del Grupo La Información

"Hemos contado con la mayor cota de audiencia de nuestra historia"

1 En estos dos años de incertidumbre los ciudadanos han acudido a fuentes fiables de información y eso nos ha supuesto las mayores cotas de audiencia de nuestra historia. El papel ha mantenido su fortaleza y nuestro edición digital es pieza clave de nuestro presente. Además hemos hecho una gran apuesta por tener mayor presencia en el sector económico y empresarial con muy buenos resultados.

2 En 2022 esperamos repetir nuestra cifra de negocio, mantener el empleo y continuar con las inversiones iniciadas este año, tanto en la modernización de nuestra rotativa, que nos permitirá sacar un renovado Diario de Navarra en enero, como en el ámbito digital en el que aspiramos a seguir siendo el referente de los navarros. Redoblaremos esfuerzos para consolidar nuestra apuesta por la mayor presencia posible en toda Navarra haciéndonos eco de las inquietudes de la ciudadanía.

3 Creo que es momento de grandes consensos, de abandonar la pequeña política y de buscar acuerdos en materia de educación, infraestructuras, fiscalidad o políticas de promoción de empleo. Por otro lado, es obligada una correcta y ágil gestión de los fondos europeos, cuyo dinero debe llegar a los verdaderos motores del cambio; es una oportunidad única para generar inversiones de futuro que no podemos desperdiciar.

Javier Galardi, consejero delegado Sedena

“Pensamos crecer en facturación, empleo y presencia geográfica”

1 2021 ha sido duro y complejo para Sedena. La demanda de nuestros servicios de cultura, ocio educativo y deporte (personas mayores, escolares, turistas, asistentes a instalaciones deportivas o campamentos, familias) no ha vuelto a los niveles de 2019. Pero hemos incorporado la plantilla al 100% recuperando el empleo. ¿Resultado? Cierta recuperación en facturación, no en resultados, pero satisfacción en responsabilidad social empresarial.

2 En Sedena somos ya más de 1.000 profesionales en plantilla. En 2022 prevemos crecer en facturación, presencia geográfica y empleo. Invertiremos en las personas, en el dato y en la calidad en la gestión para afrontar con garantía los próximos retos de nuestro proyecto. La digitalización la orientaremos hacia herramientas para nuestros profesionales, para potenciar la experiencia de los usuarios de nuestros servicios.

3 Una petición muy concreta al Gobierno de Navarra y Ayuntamientos: que adecuen sus presupuestos y licitaciones al primer Convenio de Ocio Educativo y Animación Socio Cultural de Navarra, que verá la luz en 2022. Empresas, sindicatos y Administraciones debemos ir de la mano en este Convenio, para proporcionar la calidad de empleo y estabilidad que merecen los profesionales de este sector.

Fermín Elizalde, presidente del Grupo ISN

“Es una barbaridad que la N-121-A no se convierta en una autovía”

1 Somos una de las empresas que más ha tecnificado e implementado medidas para que las instalaciones de ISN sean las más seguras del mercado. La formación e ingeniería realizadas ha hecho que el contagio haya sido cero en los locales donde ha trabajado ISN. Las grandes empresas multinacionales no pueden competir con nuestros precios y servicios personalizados que hacemos a cada uno de nuestros clientes.

2 En nuestro sector, ya que tenemos clientes bastante centrados muchos de ellos en automoción, 2021 ha sido un año muy malo por la crisis de las materias primas (sobre todo chips). Este año que comienza lo vemos con una perspectiva muy positiva por la adjudicación de nuevos proyectos para nuevos modelos de automoción. En segundo lugar, nuestra empresa va a ser una de las destacadas en cuanto a la creación de empleo e inversiones en Navarra, como llevamos siéndolo durante los últimos años.

3 Le pediría profesionalidad, escuchar las demandas existentes. Navarra no tiene medios de transporte para viajar (el aeropuerto no tiene vuelos, hay carencia de trenes, no tenemos autopista a Madrid). Es una barbaridad que la N-121-A (carretera a Francia) no se haga autovía. Seguiremos pagándolo con muertes. Es inviable que el transporte de Navarra tenga un déficit en comunicaciones alarmante.

Celestina López, directora de NEDGIA Navarra

“El gas natural y el gas renovables van a ser claves en la descarbonización”

1 Este año, con la sombra de la covid-19, ha sido un año complicado, también para Nedgia Navarra. Sin embargo podemos decir que las redes y el suministro de gas han estado disponibles 24h todos los días del año, y que además continuamos creciendo en clientes. Como aspectos positivos, además podemos destacar que hemos seguido avanzando en la digitalización. También hemos seguido creciendo y conectado a más de 3.000 nuevos consumidores (domésticos, comerciales e industriales).

2 Este año hemos trabajado en el impulso de proyectos de economía circular. Obtener biometano de los residuos (EDAR, agroalimentario, etc) e inyectarlo en los más de 2.300 kilómetros de red que existen en la Comunidad foral facilitará que se pueda consumir gas renovable en los hogares navarros, así como en las industrias, comunidades de propietarios y vehículos. En 2022 seguiremos impulsando el uso del gas natural en sus usos tradicionales y trabajaremos en el desarrollo de proyectos de gases renovables.

3 Tanto el Gobierno nacional como el foral deben tener presente la importancia que tienen el gas natural y el gas renovable para lograr un sistema descarbonizado. Tenemos que trabajar conjuntamente, también con las instituciones, en la promoción de un sistema energético que tenga en cuenta las alternativas energéticas.

Pedro Osácar, director general de Mutuavenir Seguros

“Para mejorar la calidad del empleo hay que atraer empresas estratégicas”

1 Ha sido un año de consolidación frente a un 2020 complejo y de máxima exigencia para todos. El impacto de la covid en nuestro sector ha sido inferior al de otros sectores de la economía debido a sus especiales características y su aciclidad. Afortunadamente en Mutuavenir, gracias a nuestro desarrollo digital, hemos sido capaces de adaptarnos a un nuevo paradigma de mercado manteniendo unos niveles de actividad y servicio adecuados.

2 Para Mutuavenir, 2022 es un año importante ya que es el último de nuestro plan estratégico, en el que se está haciendo un gran esfuerzo en cuanto a la digitalización de la entidad para poder así afrontar los retos de futuro. En cuanto a productos aseguradores, vamos a incluir nuevas garantías y mejoras en los procesos de gestión de los mismos.

3 Pediría a los políticos que busquen más que nunca el consenso, sobre todo estabilidad institucional. Deberían establecerse planes estratégicos en materia de salud que minimizaran los efectos de la pandemia en la economía y mantuvieran los niveles de consumo. En nuestra Comunidad foral, deberían fomentarse políticas fiscales para atraer empresas estratégicas y favorecer la productividad existente, en aras de mejorar el empleo no solo en cantidad si no en calidad.