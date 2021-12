La carestía de materias primas y la escasez de microchips supeditan el despegue empresarial en Navarra

Incertidumbre, encarecimiento, escasez, vacunas, componentes electrónicos, materias primas... Y covid. Todo ello unido forma parte de cóctel que, agitado, produce un 2021 que no se ha desprendido de la pandemia. A estos términos se pueden añadir riadas, restricciones, olas...

A pesar de ello, 2021 ha dejado crecimientos y recuperación de la actividad, aunque sea por comparación con un ejercicio marcado por el confinamiento y la paralización económica. Algunas empresas incluso han llegado a niveles precovid.

Y todo ello a pesar de los nubarrones producidos por una escasez y alza de precios de materias primas, y al encarecimiento de la energía. Factores que marcarán la evolución de 2022.

Porque el año que viene, en general, es visto con buenos ojos por la mayoría de las empresas consultadas por Diario de Navarra, aunque siempre, como reconocen, con el permiso de las materias primas y el suministro de los componentes electrónicos, que han sufrido una acumulación por la demanda ‘embalsada’ producida en 2020.

Una positiva previsión debido, en gran medida, a la confianza en los fondos Next Generation, desde el punto de vista empresarial, y la generalización de la vacuna, desde el punto de vista sanitario.

Estas son las algunas de las conclusiones que se deducen de las opiniones de más de cerca de 120 representantes del mundo económico y empresarial de Navarra a quienes Diario de Navarra, un año más, ha preguntado sobre la marcha del año que termina y sobre la previsión del que ya empieza.

Respecto a las peticiones a los gobiernos, los protagonistas de la economía y la empresa coinciden en sus demandas: agilidad y buen reparto de los fondos europeos. A ello se une el deseo de una mejora fiscal para empresas y ciudadanos, seguridad jurídica y normativa y, como viene siendo habitual, que los políticos aparquen los intereses partidistas y busquen el bien común.

1 ¿Cómo ha sido 2021?

1 MEJOR QUE EN 2020. El año 2021, segundo con presencia de covid, ha dejado en las empresas mejores resultados, en cuanto a actividad e ingresos, que el anterior, cuando irrumpió la pandemia y cuando los confinamientos y restricciones obligaron al cierre de gran parte de empresas y negocios.

2 RECUPERACIÓN CIFRAS DE EMPLEO. El empleo se ha recuperado con la finalización de las restricciones, especialmente, en el sector servicios. Además, los que no se han incorporado y se mantienen en ERTE no figuran como parados, lo que hace que las cifras de afiliación aumenten.

3 LA VACUNA. La extensión de la vacuna ha funcionado como tabla salvavidas para poder eliminar restricciones y volver a la actividad. Aunque el teletrabajo se incorporó de un día para otro con el confinamiento, la vuelta a la actividad no lo ha hecho desaparecer del todo. El regreso a los centros de trabajo se ha generalizado, algo que habrá que ver cómo evoluciona con la sexta ola.

4 MATERIAS PRIMAS. La segunda parte del año se ha caracterizado por la escasez y los altos precios de las materias primas y de la energía, así como del acero y los problemas logísticos, que han supuesto el gran escollo para el despegue económico.

5 MICROCHIPS Y COMPONENTES. Dentro de la escasez en los suministros, especial importancia ha cobrado la de los microchips y componentes. La vuelta a la actividad después del parón provocado por las restricciones y, por consiguiente, el aumento de una demanda que había estado estancada, unido a una aceleración digital de los procesos (desde la utilización de ordenadores para el teletrabajo a los procesos industriales) han sido algunas de las causas. Esto, a su vez, ha hecho parar la actividad en algunos sectores y volver a poner sobre la mesa el lado oscuro de la dependencia de países asiáticos.

6 SUBIDA DE PRECIOS. El alto precio de la energía ha provocado un aumento de precios (el último IPC en Navarra alcanzó el 5,7% interanual) que se ha trasladado, en muchos casos, al producto final con efecto en el consumidor.

7 AGRICULTURA, PAPEL y LIBROS, BENEFICIADOS. La covid perjudicó a una gran parte de la actividad, pero también benefició a otros. Es el caso de parte del sector agroindustrial, que en la parte del consumidor ha experimentado crecimiento (no así en la división horeca). Efectos positivo ha tenido la covid en el sector del cartón (por el aumento de compra on line) y en el del libro (por el aumento del nivel de lectura). Lo que no han hecho las campañas a favor de la lectura, lo ha conseguido la covid.

8 RIADA HISTÓRICA. El campo ha sufrido en la última parte del año una riada que puede considerarse histórica.

9 HOSTELERÍA Y TURISMO. Uno de los sectores más afectados por las restricciones ha sufrido un año de vaivenes. Después de restricciones y cierres perimetrales pudo respirar con una cierta recuperación afectada también por la ausencia de Sanfermines y las actuales restricciones.

10 ABSENTISMO. Quien más quien menos ha tenido que ‘apechugar’ con un absentismo laboral provocado por la covid y que ha supuesto un problema para las empresas en 2021.

11 VOLKSWAGEN. El lanzamiento en septiembre del Taigo ha hecho que la planta de Landaben fabrique por primera vez en su historia tres modelos a la vez.

12 CONSTRUCCIÓN. El sector, después de ser una de las principales víctimas en la crisis financiera anterior, ha sobrellevado con éxito esta última. Vive un gran momento por la demanda ‘embalsada’ y el mantenimiento y aumento de la inversión.

2 Expectativas para 2022

1 CRECIMIENTOS PREVISTOS. A pesar de las incertidumbres citadas, gran parte de las empresas prevén crecimientos, aunque sean moderados, en actividad y en empleo. Resalta especialmente el caso de las pertenecientes al sector de Energías Renovables, que manejan previsiones positivas para el año 2022. También las consultadas del sector de construcción son optimistas gracias a la demanda sostenida de viviendas, aunque la subida de los materiales deje reducido sus márgenes.

2 INCERTIDUMBRE ANTE EL SUMINISTRO DE SEMICONDUCTORES. El despegue económico y empresarial queda supeditado al comportamiento de las materias primas y sus precios así como a la provisión de semiconductores, afectados por la escasez y la lentitud de el suministro.

3 NEXT GENERATION. Si hay algo a lo que se puede vincular 2022 es a los fondos europeos. No hay quien no los cite ni se ‘agarre’ a ellos como requisito fundamental para la recuperación de 2022.

4 ESCASEZ DE MÉDICOS. Es un problema que preocupa a Mutua Navarra y teme que se multiplique en los próximos años. Considera “importantes” las carencias en la Atención Primaria, lo que lleva a una “desatención del paciente y al incremento exponencial de las lista de espera y del coste del absentismo por enfermedad común”.

5 INVERSIONES. A pesar de las incertidumbres, varias empresas siguen manteniendo las inversiones previstas para el año 2022, como es el caso de Tutti Pasta, Cinfa, El Navarrico, Rockwool, El Caserío, Geoalcali, Irumold...

6 EL COCHE ELÉCTRICO. El sector de la automoción espera ansioso el desarrollo del PERTE del coche eléctrico, para que las empresas puedan acceder a las ayudas que les permitan desarrollarlo.

7 EMPLEO. La evolución del empleo es otro de los aspectos que más preocupa después de que la comunidad haya perdido su posición como región con menos paro. Con todo, 2022 se espera que traiga al sector investigador nuevas contrataciones.

8 INFLACIÓN. Su evolución sigue siendo una amenazas para el despegue de la recuperación.

3 Peticiones a los gobiernos nacional y regional

1 RAPIDEZ EN EL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS. Rapidez, agilidad y buen uso y reparto selectivos de los fondos Next Generation.

2 COCHE ELÉCTRICO. Solicitan que pueda desarrollarse a precios asequibles para consumidor y con puestos de recarga.

3 BIEN COMÚN SOBRE EL PRIVADO. Una vez más, como suele ser habitual, las empresas solicitan que los políticos antepongan el bien general al privado.

4 CONSENSOS. Otra de las demandas habituales refleja que la percepción que tienen las empresas de los políticos no es precisamente que antepongan el objetivo de llegar a consensos entre ellos.

5 RESTRICCIONES. El sector de la hostelería, gran afectada por las restricciones, confinamientos y cierres perimetrales, piden que no vuelvan y, en caso de su implantación, solicitan ayudas que compensen la reducción del negocio.

6 FISCALIDAD. Moderación impositiva tanto respecto a las empresas como para el ciudadano. Es una petición generalizada que la fiscalidad sea por lo menos similar a las de las comunidades limítrofes.

7 SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTABILIDAD Seguridad jurídica en la normativa es otra de las demandas de gran parte de los consultados, especialmente, desde el sector de las energías renovables.

8 FAVORECER AUTOABASTECIMIENTO. Las empresas piden favorecer una política industrial que permita el autoabastecimiento de la producción y reduzca la dependencia de otros países.

9 REFORMA DE LAS PENSIONES Hay coincidencia en la necesidad de poner en marcha una reforma que cubra las necesidades del sistema.

10 ESTABILIDAD EN INVESTIGACIÓN. Como necesaria en la carrera investigadora donde se sigue contratando en función de las necesidades docentes de las universidades en lugar de hacerlo en función de la capacidad de investigación.

11 UNIDAD EN LEGISLACIÓN. Entre comunidades.

12 GASTO. Solicitan control del gasto público y gestión austera de los recursos.

13 COVID Claridad y rigor en los criterios que deben emplear las empresas ante la covid.