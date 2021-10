Mark Jacobson: “Debemos ir hacia un mundo 100% de renovables y dejarnos de distracciones”

Mark Jacobson (Stanford, 1965) tenía sólo 13 años cuando se empezó a interesar por resolver los problemas causados por la contaminación del aire. Le costaba entender porque la gente de Los Ángeles tenía que vivir bajo aquella nieblina causada por la contaminación que veía cada vez que viajaba a San Diego para jugar al tenis. Una situación que le llevó a centrar sus estudios y esfuerzos en tratar de resolver el problema convirtiéndose en pionero en la intersección del cambio climático y la contaminación. Con sus estudios sobre el impacto del carbono negro, este profesor del programa Atmósfera y Energía de la Universidad de Stanford ha contribuido a la elaboración de hojas de ruta para la descarbonización de la energía en más de 140 países. Esta mañana ha ofrecido en Pamplona una conferencia magistral en el marco de la segunda jornada del II Congreso Internacional para la Transición Ecológica que hasta esta tarde se celebra en el tenía sólo 13 años cuando se empezó a interesar por resolver los problemas causados por la contaminación del aire. Le costaba entender porque la gente de Los Ángeles tenía que vivir bajo aquella nieblina causada por la contaminación que veía cada vez que viajaba a San Diego para jugar al tenis. Una situación que le llevó a centrar sus estudios y esfuerzos en tratar de resolver el problema convirtiéndose en pionero en la intersección del cambio climático y la contaminación. Con sus estudios sobre el impacto del carbono negro, este profesor del programa Atmósfera y Energía de la Universidad de Stanford ha contribuido a la elaboración de hojas de ruta para la descarbonización de la energía en más de 140 países. Esta mañana ha ofrecido en Pamplona una conferencia magistral en el marco de la segunda jornada delque hasta esta tarde se celebra en el Navarra Arena bajo la organización del Gobierno de Navarra, Enercluster y la Asociación Empresarial Eólica. Jacobson ha hablado de las diferentes rutas que se pueden seguir en la transición de la energía limpia y se ha mostrado convencido de que en países bien posicionados como España, con grandes recursos de sol y viento, la descarbonización del sector eléctrico puede llegar mucho antes de 2050. Si aceleramos, ha asegurado, en 2035. “Se puede crear una Unión Europea interconectada por viento, sol y agua, sin necesidad de energía nuclear, carbón, gas o biocombustibles”, plantea. Ha detallado que en el mundo ya hay al menos 30 países que han logrado generar el 100% de su electricidad con renovables. “Se ha demostrado que es posible, tenemos a mano el 95% de la tecnología necesaria. Las principales barreras no son ya tecnológicas, ni económicas, sino sobre todo políticas. Debemos ir a por el 100% en renovables y dejarnos de distracciones”, ha remarcado asegurando que en el caso de España ese tránsito conllevaría un ahorro en costes de salud de unos 79.000 millones de dólares al año y salvaría al menos 8.585 vidas. “Es una razón de peso para dejar de quemar combustible”. Entre las “distracciones” ha mencionado el secuestro de CO2, los biocombustibles o la producción de hidrógeno azul, “desviaciones”, ha asegurado, que nos alejan del objetivo. También se ha referido a la energía nuclear, “que no es una energía limpia por sus elevados costes, por los riesgos de seguridad y por el problema de los residuos radioactivos”.

Durante su conferencia se ha referido a la necesaria transición que debe hacerse en los edificios individuales donde el consumo de energía es muy elevado. Para ello, ha hablado de su propia casa que construyó en 2017 sin ningún tipo de gas. Cuenta con 13,7 kilovatios de energía fotovoltaica en el tejado y cuatro baterías de Tesla, aunque sólo puede utilizar dos, para recargar sus dos vehículos eléctricos, además de unas bombas de calor sin tuberías. “En 4,5 años y medio he podido producir el 120% de la electricidad que utilizo. No he pagado ninguna factura de gas ni de gasolina y en lugar de eso me han abonado una media de 800 dólares cada año por la electricidad que he generado y he metido en la red. Es una casa 100% renovable. No está enganchado a la red de gas algo que me hubiera costado 6.000 dólares.”, ha explicado para a renglón seguido asegurar que España tiene una gran capacidad aún sin explotar de placas solares en los tejados de los edificios privados y comerciales. “La ocupación del suelo de la energía solar y eólica es inferior al 1%, menos al que ocupan las energías fósiles si tenemos en cuenta las minas y la infraestructura”.

Jacobson sostiene que la transición a la energía renovable es mucho menos costosa que mantener los combustibles fósiles. “El coste de la energía va a bajar de forma considerable y también los costes sociales porque habrá menos emisiones asociadas con el calentamiento global. Hay muy pocas desventajas contra la transición”. Sobre el avance del vehículo eléctrico ha remarcado que “existe litio suficiente de fuentes conocidas para poder alimentar 5.000 millones de vehículos en el mundo. Aunque el litio lo necesitamos también para otras cosas, está el reciclaje de baterías y se puede extraer litio de las aguas geotérmicas que no requiere minería adicional”.

Ha querido recordar para finalizar que en 2009 “la gente se reía de nosotros cuando dijimos que en 2050 todo Estados Unidos podría funcionar con un 100% de energías renovables. En aquella época se decía que no podría haber más de un 20% de renovables”.