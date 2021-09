Miguel Pinto: “La industrialización será competitiva en cinco años”

Miguel Pinto preside el Clúster de Edificación, la asociación de empresas relacionadas con este sector que trata de reunir fuerzas para ser más fuerte frente a las administraciones.

¿Qué aporta el clúster a un sector tan atomizado como el de la edificación?

En primer lugar, rentabilidad a medio plazo por la innovación en la edificación y también incrementar la masa crítica del sector. Es un punto de encuentro entre agentes de la cadena de valor, que pueden ser competidores o no entre ellos, de tal manera que juntos podamos ser interlocutores con la administraciones públicas, con todas las partes interesadas en el mundo de la edificación para cambiar prácticas en lo que a innovación se refiere.

¿Facilitará esto a las empresas el camino a conocer, acceder y tramitar fondos europeos o de otro cualquier otro tipo?

Ahora se habla mucho de fondos europeos pero ya existían antes aunque ahora vienen con mayor intensidad sobre todo al mundo de la rehabilitación. El acceso a todo lo que son planes nacionales, regionales o europeos es un servicio que ofrece el clúster a sus asociados dependiendo de lo que cada uno de ellos quiera hacer.

¿Es el precio la parte más débil de la oferta de construcción industrializada?

Sí. Los clientes que son ‘built to rent’ (edificios destinados al alquiler) entienden muy bien que poner los edificios enseguida en marcha, pese a que la industrialización es más cara, es rentable pero para los modelos de venta, todavía no. Por eso es importante crear más industria para que la economía de escala produzca una reducción de precios. La mano de obra que encarece el producto cuando trabaja in situ hará que la industrialización pronto entre en precio.

Parece complicado entender que un proceso industrial sea más caro que otro cuasi artesanal...

Todavía hay poco volumen. Una industria se rentabiliza cuando el coste marginal de hacer otra pieza más es muy reducido. Hace falta mucho volumen. Hay que invertir y arriesgar para que esto ocurra. Entonces el precio será más competitivo.

¿Cuándo prevé que suceda?

Dentro de unos cinco años. Vamos a ver muchas iniciativas públicas, por ejemplo, de inclusión femenina y de jóvenes, que van a crear demanda porque querrán que sus edificios para VPO se hagan con un grado de industrialización considerable.

¿Tiene músculo suficiente el sector para soportar el proceso de cambio que le espera?

Si hay negocio, habrá músculo. Si hay un proyecto de negocio, alguien lo financiará aunque el promotor no tenga ese capital. Hoy por hoy, el constructor tiene poco margen para invertir en construir una fábrica.

¿Es eficaz la industrialización para rehabilitación?

Hay poco de industrialización en la rehabilitación, aunque hay un punto importante, la envolvente, recubrir el tejado y la fachada para que haya menos pérdida de energía. Ahí tiene mucho que decir la industrialización porque es menos invasiva. Empieza y acaba la obra rápidamente y las prestaciones se hacen con menos molestias para los vecinos.

¿Se perderán fondos europeos por falta de ejecución?

Es una duda que tengo. Preferiría que no se gastase todo pero se gastase bien pero quiero creer que vamos a hacer las dos cosas, invertirlo todo e invertirlo bien.

Hay empresas que hacen sus propios cursos paralelos a la FP. ¿Son necesarios?

Sí. Cada proceso fabril es único y cada empresa necesita preparación propia para sus empleados. Eso no quita que, previamente, cada operario esté certificado en algún oficio. Y será recurrente, no sólo cuando se incorpore.

¿Saldrá un sector maduro?

Están dando aún sus primeros pasos, pero en una fábrica es mucho más fácil detectar los errores. La eficiencia va a instalarse enseguida y permitirá que el sector madure, mientras que en una obra se tarda muchísimo más tiempo integrar las lecciones aprendidas.