Juan Antonio Gómez: “La rehabilitación de edificios pasa por la prefabricación”

Juan Antonio Gómez Pintado creó y vendió hace unos años dos importantes empresas constructoras (Agofer y Vía Celere) y hace unos meses ha abierto una planta de prefabricados para rehabilitaciones en Cuenca.

¿Pasa el futuro de la rehabilitación por la industrialización, la prefabricación?

Sí, en un porcentaje muy elevado. Y además de la industrialización, por la incorporación de otro tipo de materiales porque, si no, nos vamos a ver abocados a tener una España de fachadas de SATE (revestimiento aislante) porque es el material más accesible. Hay cabida para otros tipos de material industrializados como los que hacemos en nuestra fábrica de Cuenca. Además, tenemos el problema añadido de la falta de mano de obra. Entre obra nueva, vivienda de colaboración público-privada y rehabilitaciones no vamos a tener mano de obra suficiente y eso se traducirá en un incremento de costes. No existe tanta mano de obra formada, por lo que nos vemos abocados a la industrialización.

¿La Formación Profesional no capacita a los futuros trabajadores en la línea que los demandan las empresas?

No. La Formación Profesional en España es un poco desastrosa. Es un poco culpa de todos porque siempre en las familias hemos querido que nuestros hijos fuesen universitarios en una sola generación. Siempre hemos considerado a la FP como el patito feo. Hay que cambiar ese concepto y cambiar los estándares de las escuelas de formación y adaptarlo a lo que necesitamos las empresas. Hasta ahora, los planes de Formación Profesional se dictaminaban a espaldas de los que necesitaban las empresas. Cuando las empresas vamos a recurrir a esta mano de obra, vemos que no tienen la formación suficiente y que hay que volver a formarlas. En el caso de nuestra planta de Cuenca, hemos acudido al Gobierno de Castilla-La Mancha para realizar nosotros cursos de Formación Profesional un poco a medida de lo que necesitamos. Al final, los gobiernos autonómicos te ofrecen lo que tienen y, o te adaptas o no tienen otra cosa. Por eso es muy difícil que las empresas acudamos a esa FP y decidimos hacer interna esa formación. El sector es muy resiliente y se adapta deprisa a todos los cambios.

¿Pueden darse situaciones de doble cuello de botella, por un lado, los tradicionales a la hora de tramitar licencias y, por otro, a la hora de solicitar y ejecutar los fondos europeos?

Son dos cuellos de botella. Por una lado, que las administraciones sean ágiles a la hora de responder a las solicitudes de ayudas porque muchas rehabilitaciones no se pueden acometer sin la ayuda de estos fondos. Para eso creo que es fundamental la figura del Agente Rehabilitador, esto es, alguien que se preocupe desde el inicio hasta entregar ‘llave en mano’ los procesos de rehabilitación por su conocimiento a fondo de los pasos que hay que dar. El Ministerio ha marcado las pautas pero su creación depende de las Comunidades Autónomas. Daría muchísima flexibilidad. Además, si cada vez que tenemos que hacer una reforma de una fachada tenemos que hacer una licencia y una reforma va a haber un atasco en los ayuntamientos como ya ha pasado en varias ciudades como Madrid. Para evitar este cuello de botella deberían confiar más en el técnico que firma el proyecto y que se ponga en marcha la declaración responsable porque estamos actuando sobre una fachada, no haciendo una estructura. Con la declaración responsable, las licencias saldrían automáticamente.

¿Cómo se convence a una persona mayor de que le conviene hacer una rehabilitación en su edificio cuando su rentabilidad se marca a largo plazo?

Hay que convencerle. En parques de viviendas de los años setenta vive gente mayor a los que hay que vender las bondades de la rehabilitación pero tienen que darse cuenta de que merece la pena. Hay que hacer labor de divulgación de las ventajas que tiene.

Comentó hace un tiempo que hay que compactar las ciudades en lugar de extenderlas. ¿Qué quería decir con esto?

Hemos seguido históricamente un modelo expansivo de las ciudades que, desde el mundo promotor, consideramos no sostenible e ineficiente, pero enseguida se nos calificaba como especuladores, acusándonos de querer construir más en menos espacio. Pero una ciudad extendida es mucho más cara de mantener. Tenemos que aprovechar lo que ya tenemos. Hay que elegir entre el modelo europeo de cuatro alturas y el anglosajón de más alturas, que aprovecha mejor las infraestructuras.

¿Qué espera de la nueva Ley de Vivienda?

Hay una pugna política entre los socios de gobierno y no termina de lanzarse. Unidas-Podemos pretende topar los alquileres mientras que el PSOE considera que puede ser contraproducente fuera de las zonas tensionadas. Infinidad de estudios, incluidos los del Banco de España dicen que limitar el precio de a vivienda de alquiler va a suponer que aparecerá economía sumergida y, además, que pequeños propietarios retiren sus viviendas del mercado de alquiler y se cree un conflicto entre oferta y demanda que no sea sostenible. Mi opinión es que el mercado se regula. Hemos visto en Madrid que la desaparición de pisos turístico hizo que bajaran los alquileres convencionales. Si se interviene el mercado como pretenden, probablemente la reacción será la contraria de la que se espera.