Concentración de la plantilla de H&M contra los "injustificados" despidos

Actualizada 07/05/2021 a las 15:21

La plantilla de la empresa H&M, con representación de UGT, se ha concentrado este viernes en la puerta de la tienda ubicada en el centro comercial Itaroa contra los "injustificados" despidos anunciados por la empresa.

Con esta concentración, se inicia una escalada de movilizaciones en paralelo al proceso de negociación del ERE, que finaliza el próximo 23 de mayo, ha explicado UGT en un comunicado.

Según ha indicado, el objetivo de estas concentraciones y paros es que H&M "cambie su actitud en la mesa negociadora, dando garantía de mecanismos de empleabilidad que reduzcan de manera importante el número de personas afectadas, ofreciendo unas condiciones indemnizatorias que permitan adhesiones voluntarias y garantizando un seguimiento del proceso de transformación con participación de la plantilla".

Para UGT, los despidos anunciados por la empresa, 1.100 en España, "son totalmente brutales e injustificados, tras beneficiarse de los ERTE ofrecidos por el Gobierno central para facilitar a las empresas la continuidad de los negocios". En su opinión, "lo que H&M pretende es utilizar el Covid-19 para realizar un cambio de estrategia brutal y redirigir su negocio hacia el comercio online de golpe".

Desde el sindicato han señalado que entienden la apuesta de los consumidores hacia el comercio online, pero han remarcado que no entienden "cómo no se ha hecho ningún intento de integrar las tiendas físicas en este cambio, no usando por ejemplo, estas tiendas para realizar envíos online durante los confinamientos de 2020, como sí han hecho otras empresas del sector".

Por otro lado, UGT ha criticado que "la empresa no ha hecho ningún intento de salvar la rentabilidad de las tiendas". "En el ERE presentado en el 2018, que se saldó con el cierre de seis tiendas en España, desde UGT se propuso el inicio de diálogos con los representantes de los trabajadores para evitar más cierres en el futuro, cosa que la empresa no ha tenido ningún interés en llevar a cabo", ha afirmado.

A juicio del sindicato, "ese cambio de estrategia hacia el comercio online, debería haber sido gradual y no dejar ahora un reguero de desempleados por una parte y, por otra, trabajadores en sus tiendas con contratos precarios de 12 y 24 horas, incidiendo tan negativamente en las economías locales, tras beneficiarse de las ayudas por los ERTE". "Tampoco podemos olvidar que las medidas afectan en su mayoría a mujeres, más de un 90%, ha subrayado.

