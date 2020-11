Los hosteleros valoran los "pasos" dados por el Gobierno de Navarra, pero piden abrir "cuanto antes"

Actualizada 16/11/2020 a las 18:28

La Asociación de Hostelería de Navarra (AEHN) ha valorado los "pasos" dados por el Gobierno foral, con la ampliación de las ayudas al sector de 10 a 20 millones y la posibilidad de que a partir del 26 de noviembre se puedan abrir terrazas de bares y restaurantes si la situación epidemiológica lo permite, pero ha reclamado que todo el sector pueda abrir "cuanto antes" con "las medidas que sean necesarias".



Así lo ha señalado la presidenta de AEHN, Ana Beriáin, quien ha solicitado al Gobierno foral que se "fije" en otras comunidades autónomas, como Madrid, que "ha conseguido bajar los casos sin cerrar el sector".



Beriáin ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que el Gobierno foral ha hecho un esfuerzo económico "importante" elevando de 10 a 20 millones las ayudas, un esfuerzo que ha agradecido. No obstante, ha manifestado que "lógicamente no podemos estar satisfechos porque la hostelería lleva prácticamente cuatro meses cerrada y el resto trabajando con muchas restricciones".



"La situación del sector sigue siendo muy crítica", ha advertido la presidenta de AEHN, para incidir en que aunque agradecen las ayudas y el esfuerzo "importante" realizado por el Gobierno, "necesitamos abrir cuanto antes".



En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Madrid, que "ha conseguido bajar los datos de los contagios y controlar la pandemia sin cerrar la hostelería". Y ha remarcado que es lo que piden en Navarra, "ni más ni menos".



"En otras comunidades se ha conseguido conjugar la apertura de la hostelería con la bajada de casos. No estamos pidiendo nada extraño que ponga en peligro a la población. Si otras comunidades lo han conseguido, ¿por qué no nosotros?", ha planteado.



En esta línea, ha agradecido que el Gobierno foral vaya a estudiar que a partir del 26 de noviembre puedan abrir terrazas de bares y restaurantes si la situación epidemiológica lo permite, pero ha remarcado que se trata de una medida "insuficiente", ya que "estamos hablando de que sólo un 30% del sector" dispone de terrazas.



"Es muy poco, lo gordo del sector, un 70%, seguiría cerrado", ha subrayado Beriáin, quien ha pedido al Ejecutivo foral que "estudie lo ocurrido en otras comunidades". "Entendemos que se quiera ir poco a poco, pero no lo compartimos porque en otras comunidades se ha conseguido conjugar la apertura de la hostelería con la bajada de casos", ha apuntado.

De este modo, ha incidido en que "entendemos la postura de salud pública y que quiera prever que no haya una tercera ola, pero insistimos en que la hostelería puede estar abierta tomando las medidas que haya que tomar en cuanto a ventilación mecánica, no quitarse la mascarilla u otro tipo de medidas que considere".



"Si Salud quiere tomar otras medidas para tener más seguridad estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias, pero por favor que se mire al sector desde otro punto de vista y nos dejen abrir cuanto antes con todas las medidas que sean necesarias", ha argumentado.



Según ha expuesto la presidenta de AEHN, "la situación del sector es muy crítica" y si bien ha puesto en valor que el Gobierno foral haya duplicado las ayudas, ha remarcado que "eso no salva al sector". En este sentido, ha advertido de que si en 2021 "esto no cambia, habrá que hacer algo porque estaremos muchísimo peor".

