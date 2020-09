Premiados 26 vinos de la DO Navarra en el Mundus Vini alemán

Vinos de DO Navarra.

Actualizada 07/09/2020 a las 09:48

Veintiséis vinos de la Denominación de Origen Navarra han sido premiados en la cata de verano del certamen alemán Mundus Vini, promovido por la editorial Meininger y que ha cumplido su vigésima edición.



Un total de 120 expertos han probado y evaluado cerca de 4.500 vinos llegados de todo el mundo y tras ello han otorgado 17 medallas de oro y 9 de plata a caldos con D.O.Navarra, premios que se suman a los 36 reconocimientos de la edición de primavera.



Las medallas de oro han sido para Cuatro Tierras 2017 (Best Of Show D.O.Navarra), Castillo de Tafalla Garnacha 2019, Dominio de Unx Garnacha Blanca 2019, Dominio de Unx Garnacha Old Vines 2018, UNSI Terrazas Tinto 2017, UNSI Terrazas Blanco 2019, Foxcon 2018 y Flor de San Martín Garnacha Tinta 2018.



También han sido distinguidos con el oro La Calma Mágica Tinto 2016, La Calma Mágica Blanco 2017, Mimao 2018, Laderas de Inurrieta 2017, Viña Zorzal Crianza 2017, Agramont Gran Reserva 2012, Pleno Gran Reserva 2012, Pleno Syrah Roble 2017 y El Rincón de Nekeas 2019.



Las medallas de plata han sido para Cepas Antiguas 2017, Goanail 2019, Inurrieta Sur 2019, Inurrieta Mediodía 2019, Albret El Alba 2019, Raso de Larrainzar 2013, Castillo de Monjardín Selección 2017, Gran Feudo Reserva 2014 y Sardasol Reserva 2014.