La pandemia supera a la Navidad y al 'Black Friday' en compras online

Actualizada 13/05/2020 a las 17:01

Los navarros, además de elaborar pan y acumular papel higiénico, hemos pasado muchas horas comprando por internet a través del móvil o el ordenador. Las empresas de paquetería enfocadas a llevar artículos hasta el domicilio del cliente particular están en cifras históricas. Por encima incluso de los picos que se registran en épocas tradicionalmente de máxima actividad como Navidad y el ‘Black Friday’. Firmas como Seur y MRW hablan de un crecimiento del comercio online en torno al 70% con respecto a las mismas fechas del año pasado.



“Estamos en torno a un 10 o 15% por encima del máximo de la campaña que tuvimos la pasada Navidad”, afirma el gerente de Seur en Navarra, Patxi Tirapu Itúrbide. Sus palabras, traducidas a paquetes, suponen que la empresa trabaja a diario con 14.000 envíos en sus dos plantas: Noáin (3.500 m2) y Tudela (2.000 m2). “El año pasado, por estas fechas, estábamos en torno a 8.000 paquetes diarios. El aumento es importante. Los paquetes que llegan han pasado, en cifras redondas, de 5.000 a 9.000 y los paquetes de salida en Navarra han crecido de 3.000 a 5.000”, detalla el directivo.



La situación es similar en la franquicia de MRW encargada de la mitad de la zona de Pamplona y Comarca ( de la avenida Baja Navarra hasta Noáin, incluyendo Sarriguren, Mendillorri, Mutilva, etc). “Repartimos de media unos 900 envíos al día y ahora estamos en torno a 1.600”, indica el responsable de Atención al Cliente, Juan Redín Sánchez Óstiz. “Es más que Navidades y que el ‘Black Friday’. En este último podemos estar en un 1.300 y 1.400 envíos diarios”, agrega.



DEL SHOCK CON CAÍDA DEL 30% A LA AVALANCHA



“Los consumidores, en el fondo, nos comportamos de forma muy parecida”, afirma Patxi Tirapu Itúrbide, en alusión al fenómeno vivido en torno al comercio electrónico. La experiencia del directivo de Seur coincide con la de MRW. Cuentan que cuando el 15 de marzo comenzó el confinamiento con el Estado de Alarma, los navarros se centraron en la compra presencial y ‘se olvidaron’ del online. Ambos responsables hablan de una caída del negocio del 30% en las dos o tres primeras semanas del confinamiento. “Era como si estuviéramos en shock”, describe Redín, que indica que en MRW hasta valoraron la posibilidad de un ERTE.



Pero llegada la Semana Santa los consumidores cambiaron su comportamiento de forma radical. “Empezamos a comprar y a comprar. El crecimiento ronda el 70% y así estamos desde entonces”, indica Redín. Por su parte, El responsable de Seur también señala un incremento medio por encima del 60%, aunque habla de una horquilla de entre el 40 y el 70% en función de los días de la semana.



AMPLIAR PLANTILLAS Y EN BUSCA DE REPARTIDORES



Las empresas de paquetería se han visto obligadas a ampliar sus plantillas en plena pandemia del coronavirus. Seur, con 30 personas en su planta de Tudela y 90 en la de Noáin la ha aumentado en “una veintena” de repartidores. “Estamos en un proceso de incorporación continuo. Ahora mismo necesitamos repartidores. Pensamos que puede ser atractivo para gente que se dedicaba al reparto en el sector de la hostelería”, apunta Tirapu.



En MRW indican que están trabajando 17 repartidores, sin contar personal de oficina, que suponen seis más que antes del inicio del Estado de Alarma.



EL COMERCIO VIRTUAL SUMA NUEVOS CLIENTES



La pandemia, entre otras consecuencias, ha servido para que más personas se inicien y adentren en las compras en el mundo virtual. “Hablamos de una franja de edad de entre 40 y 65 años. Personas que no estaban metidas en el tema de internet y tenían costumbre, o preferían, trabajar de manera presencial. Muchos se han animado por los hijos, que les han instruido”, indica el directivo de Seur en Navarra. “Los consumidores que más compran por internet están en la franja de entre 20 y 30 años. Esta situación excepcional ha supuesto un cambio de hábito. Además, los mayores han visto que reciben el paquete, que lo aparcan dos días por si tiene coronavirus y eso les da mucha seguridad”, añade.



SE COMPRA, SOBRE TODO, DE VIERNES A DOMINGO



Los navarros compramos por internet, sobre todo, de viernes a domingo. En Seur y en MRW lo tienen muy claro porque el martes es el día de máxima actividad en sus instalaciones. Es el día en el que el número de envíos que se reciben puede llegar a duplicar con lo que sería habitual en otras fechas. “Lo que se compra el fin de semana sale el lunes y nos llega el martes”, explica el responsable de MRW.



EL DESCONFINAMIENTO NO VA A REDUCIR LA ACTIVIDAD



A pesar de que en estos días muchos comercios van a levantar la persiana, las empresas de paquetería no prevén que el ritmo frenético de su actividad se relaje. Al contrario. “La previsión que nos transmiten grandes marcas como El Corte Inglés, Amazon e Inditex es que el comercio online va a ir a más porque hay gente con miedo a ir a un comercio y probarse la ropa. Aunque la gente vaya y vea la ropa, si ese comercio tiene páginas por internet va a preferir pedirlo por la web porque va a tener la seguridad de que esa ropa no se la ha probado nadie”, expone Tirapu, quien cifra en un crecimiento a corto plazo del 15%. “Se prevé que la parte de confección va a hacer una serie de ofertas agresivas de rebajas para sacar el stock que tienen. Y eso va a repercutir en que el consumo por internet se va a disparar. En nuestro caso podríamos llegar a los 16.000 paquetes, 2.000 más”.



UN NEGOCIO CON UNA RENTABILIDAD "MÍNIMA"



Juan Redín comenta que el pico de compras, a diferencia del ‘Black Friday’ que es una semana, se está prolongando más de un mes. “Hay quien nos dicen que estaremos haciendo el agosto. Contesto que este negocio no es como pensáis. No guarda relación un mayor número de envíos con una mayor rentabilidad. Que un repartidor te lleve algo hasta tu casa vale dinero, pero hoy se puede pedir hoy algo que cuesta tres euros y tener los gastos de envío gratis. Los gastos de envío son bastante justos. No hay tanta rentabilidad”, afirma Redín.