UGT apoya la paralización y pide a la CEN que priorice la salud pública

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT de Navarra ha mostrado este lunes su apoyo a la decisión del Gobierno central de paralizar la actividad no esencial y ha pedido a la patronal que priorice la salud pública y "anteponga el interés general a intereses particulares o corporativos" porque, si no se preserva la salud de los trabajadores, no podrán funcionar las fábricas".

Ante las dificultades que la CEN prevé para la economía y el empleo por esta medida, UGT responde en un comunicado que "sin salud no hay trabajo" y, "si colapsa el sistema sanitario y se extiende todavía más el problema de salud pública que estamos viviendo, los trabajadores no podrán reincorporarse a sus puestos y el funcionamiento económico no será posible, retrasándose el reinicio de la actividad y entrando, entonces sí, en un escenario muy preocupante".

El sindicato reclama además en paralelo al Gobierno "planes de contingencia para dar soporte a las obligaciones económicas de las pequeñas y medianas empresas y al sistema financiero", al que le pide que "asuma también sus riesgos y el papel que le corresponde a la hora de atender las necesidades de las empresas y facilitar que los fondos del ICO lleguen con rapidez a las empresas, evitando crear dificultades añadidas por exceso de burocracia".

UGT-FICA recuerda por último a la patronal que los sindicatos han sido "siempre ejemplo de corresponsabilidad y sentido de país cuando ha habido dificultades", y saben que el "estado de bienestar y la red de protección social dependen en buena medida del tejido industrial. No hace falta que nadie nos lo recuerde porque lo hemos conquistado a base de sacrificios", pero rechaza que se sigan en España los modelos "irresponsables" de Trump o Bolsonaro.

"Por todo ello, compartimos la necesidad de acelerar todo lo posible la vuelta al trabajo, pero siempre garantizando la salud pública y, en particular, la salud y la seguridad de las plantillas", concluye el sindicato