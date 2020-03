Sánchez: “Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa a partir del lunes”

Actualizada 28/03/2020 a las 19:45

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, lo que se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

En una comparecencia desde el palacio de La Moncloa, Sánchez ha dicho que esta "medida excepcional" supondrá que todos los trabajadores de actividades no esenciales "deberán quedarse en casa" a partir de este lunes para lo que tendrán un permiso retribuido "recuperable" durante todo el tiempo y recibirán su salario "con normalidad".



Sánchez ha explicado que será después, cuando pase este período de cese de actividad, cuando deberán recuperar las horas "de manera paulatina". Ha advertido de que quedan "días muy duros" por la pandemia del coronavirus y es necesario "intensificar la lucha".

El presidente ha señalado que este permiso retribuido recuperable, del que ha informado ya a sindicatos y empresarios, permitirá descongestionar los hospitales. "Es una medida contundente", ha destacado para posteriormente explicar que el objetivo es rebajar la movilidad para que se parezca a la que se tiene los fines de semana.



"La idea es que un trabajador que trabaja en una obra, a partir del 30 de marzo no lo hará y podrá tener ese permiso retribuido. En cambio, un enfermero sí lo hará", ha añadido.

ES "NECESARIO" QUE LOS NIÑOS SE QUEDEN EN CASA

Sánchez, ha recalcado este sábado que es "necesario" que los niños se queden en casa porque son también personas que pueden ser susceptibles de transmitir el coronavirus a otras personas y a otros colectivos más vulnerables ante este tipo de enfermedad.



De este modo, Sánchez parece contestar por adelantado a la petición que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, tiene previsto hacerle este domingo durante la videoconferencia que mantendrá el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos. Lambán quiere que el Ejecutivo estudie la posibilidad de que los niños puedan salir a la calle en el marco del real decreto del estado de alarma.



"Estas medidas son de una extraordinaria dureza. Yo pienso en los niños. Se quedan en casa, y es obligado, pero es necesario que se queden en casa", ha señalado al ser preguntado por posibles nuevas medidas más restrictivas.

Previamente, Sánchez ha recalcado que cumplen con su misión los niños pequeños que "soportan un encierro que es tan necesario como forzado, así como los escolares, que deben asumir la responsabilidad de estudiar y hacer sus deberes en sus casas, los maestros y los jóvenes.

"SI EUROPA QUIERE, EUROPA PUEDE"

Por otro lado, Sánchez, ha reclamado este sábado a la Unión Europea que ofrezca "unida" una respuesta económica y social unida frente a la pandemia de coronavirus, ya que es una "catástrofe que nos afecta a todos".



El jefe del Ejecutivo ha recalcado que a Europa le toca ahora proteger a los ciudadanos más débiles y a los países que sufren las mayores consecuencias negativas provocadas por la pandemia.



"Europa se la juega", ha recalcado Sánchez en un mensaje en el que ha apelado a la UE a no fallar cuando solo han pasado dos días después de la última reunión del Eurogrupo que no alcanzó un acuerdo global frente a la epidemia.

Tras recordar que ahora mismo el epicentro de la pandemia está en territorio europeo, Sánchez ha incidido en que la UE debe estar a la altura de las circunstancias y "no puede defraudar" a sus ciudadanos. "No puede fallar, no debe fallar", según el jefe del Ejecutivo, que ha subrayado que "necesitamos contundencia y solidaridad".



También ha destacado que, pese a la lentitud de los mecanismos de decisión europeos, "si Europa quiere, Europa puede".



Ahora, el mundo enfrenta una guerra contra un enemigo común de los ciudadanos, "vivan donde vivan", porque, según ha añadido, ningún país ha convocado ni atraído este virus que está poniendo a prueba el proyecto europeo.



En opinión de Sánchez, Europa debe poner en pie "una suerte de economía de guerra y promover la resistencia", movilizando gran cantidad de recursos a través de un plan que ha comparado con el Plan Marshall. "Es la hora de la UE" ante una crisis que está poniendo a prueba a toda la humanidad, ha dicho.

