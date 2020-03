Constructoras y Promotoras lamentan unilateralidad y temen por su futuro

Actualizada 30/03/2020 a las 16:52

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Promotoras de Navarra, Juan Las Navas, ha criticado la manera "unilateral" en la que el Gobierno central ha decidido suspender toda actividad que no sea esencial, una medida que teme por sus consecuencias para el sector y sus 4.000 trabajadores.

La Navas ha señalado en este sentido en declaraciones que la salud es lo prioritario pero el Gobierno "ha tenido tiempo" para hablar con las empresas y acordar unas medias "intermedias", pero sin embargo no lo ha hecho y "parece que actúa según hacen otros", mientras que ayudas previstas en decretos anteriores las ve difícil de obtener porque "aquí todo son promesas pero luego todo se vuelven pegas".

"Todo lo que antes era intentar ayudar a las empresas, ahora se va a cargar todo sobre ellas", ha criticado, y ha añadido que se están "evitando los ERTEs por fuerza mayor que era lo que queríamos porque no se pagaban cargas sociales ni sueldos", aunque los trabajadores cobraban, y al terminar esta situación se "podría retomar la normalidad".

Con este último decreto ya no, dice, porque "se para la actividad y no se exonera el pago cuando muchas empresas de este sector viven al día y si no trabajan los pagos a proveedores y trabajadores van a quedar en el aire".

Ha calculado así que pueden ser del orden de 4.000 los trabajadores de constructoras y promotoras que en Navarra se vean afectados "si dura mucho" la restricción porque la mayoría son micropymes que "no se sabe cómo van a poder sobrevivir".

Para Juan Las Navas esto puede ser si se prolonga "el caos total" cuando el Gobierno debería haber buscado "un equilibrio" entre salud publica y actividad económica, y ha asegurado que en su sector las empresas estaban aplicando "estrictamente" la ley de prevención de riegos laborales aunque ha reconocido la "imposibilidad" de mantener las distancias de seguridad para evitar el contagios por coronavirus.