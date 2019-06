UGT estudiará la propuesta de Volkswagen Navarra para un tercer modelo al ser "una necesidad"

Actualizada 25/06/2019 a las 13:26

UGT estudiará la propuesta que presente la dirección de Volkswagen Navarra para conseguir la adjudicación de un tercer modelo para la planta navarra y ha defendido que un nuevo modelo "no es un capricho ni un lujo, sino una necesidad".



En este sentido, el sindicato ha propuesto establecer un acuerdo marco que "contemple también el resto de cuestiones que están pendientes de enfocar como el corredor de jornada industrial y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo".



"Nadie está dispuesto a dejar escapar un solo coche de Pamplona, pero debemos hacer productividad de manera ordenada y en condiciones", ha expuesto la sección sindical de UGT en Volkswagen Navarra, después de la reunión celebrada este martes con la dirección.



En un comunicado, UGT ha mostrado su "interés inequívoco" en conseguir un tercer modelo y ha destacado que "estamos de nuevo ante una decisión muy importante, que va a marcar el futuro próximo, tal y como lo han hecho los acuerdos a los que recientemente hemos llegado y que han demostrado su necesidad, validez y eficacia".



"No es necesario más que mirar alrededor para visualizar que el mercado está virando hacia otro tipo de productos y ello puede acarrear consecuencias, por lo que conseguir este tercer modelo es muy importante y lo es más si cabe si se puede electrificar, con todas las connotaciones positivas que esto conlleva", ha sostenido.



En su opinión, "se ha evidenciado que el tercer modelo no es un capricho ni un lujo sino una necesidad, dado el futuro incierto al que nos enfrentamos en la antesala de la transición hacia el coche eléctrico, por ello cuanta más variedad de modelos tengamos en fabrica más estabilidad daremos al centro".



Para el sindicato, "este modelo nos abriría las puertas hacia una futura hibridación o electrificación, cuestión fundamental en el medio plazo ya que se trataría de un modelo con muchas posibilidades de evolución hacia el coche eléctrico". Y ha remarcado que "las circunstancias nos obligan a dar máxima celeridad a este asunto, ya que la adjudicación es inminente y deberíamos llegar a un acuerdo entre esta semana y la siguiente".



Por otro lado, UGT ha explicado que en la reunión celebrada este martes con la dirección también han recibido información sobre consultas realizadas en reuniones anteriores. En concreto, se ha detallado que en los meses de julio y agosto "existe la intención de continuar con los desplazamientos de pausa como se están realizando en la actualidad, ya que se contará para ello con el personal contratado para realizar el corredor de jornada industrial anunciado en su día".



También se ha preguntado sobre la posibilidad de realizar sábados voluntarios en este mismo periodo y la dirección ha informado que la decisión sobre este asunto se tomará sobre la marcha, han señalado desde UGT.



Además, en el encuentro se ha notificado que "los atrasos derivados del acuerdo del IX convenio colectivo se abonarán en la liquidación del mes de junio" y con respecto al corredor de jornada industrial, "se están organizando grupos de 4 días que irían desde el 4 de septiembre al 23 de diciembre por lo que el festivo local pendiente por definir, se colocaría en el 2 de enero". Según UGT, "todo esto se deberá plasmar en un acuerdo".



Respecto a los desplazamientos de pausa y sábados voluntarios en julio y agosto, el sindicato ha afirmado que "simplemente hemos mostrado normalidad mientras se ejecuten conforme a lo establecido". Y ha considerado que "el asunto de los atrasos ayudará a normalizar la situación". Sobre el corredor de jornada industrial, ha expuesto que "ya había sido propuesto por nuestra parte de cara al cumplimiento del programa productivo del 2019, por lo que cuando toque hablar de este asunto haremos los planteamientos oportunos".

