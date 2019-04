El comité de KSS en Orkoien pide medidas alternativas a los despidos en la fábrica

Actualizada 09/04/2019 a las 13:25

El comité de empresa de KSS en Orkoien, multinacional que prevé el despido de 130 trabajadores y el cierre de esta fábrica navarra, planteará "todas las medidas posibles" para evitar los despidos "forzosos".



La representación sindical baraja algunas alternativas como prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, salidas incentivadas o recolocaciones. "Trataremos de evitar cualquier despido forzoso y buscar otras salidas", ha señalado David Ozcoidi, delegado de CC OO en la fábrica.

Para ello, el comité estudiará realizar movilizaciones y acudir a las instituciones. Según ha afirmado Ozcoidi, "vamos a pelear, llegados a este punto no nos queda otra que dejarnos la piel".



Te puede interesar





El delegado de CC OO en el comité ha explicado que la dirección de KSS tiene intención de cerrar la planta en tres años. "Este proceso va a ir dividido en dos partes, la primera fase sería en el mes de mayo, con la presentación de un ERE de extinción de 80 puestos de trabajo, que se aplicaría de forma progresiva, con salidas paulatinas entre 2019 y 2020. La segunda fase se negociaría a finales de 2020 y se aplicaría en 2021, con la salida del resto de la plantilla y el posterior cierre de KSS. Esto es lo que nos planteó el lunes la dirección y el panorama ante el que nos encontramos", ha indicado.



Ozcoidi ha señalado que esta noticia no ha sido una "sorpresa, pero no deja de ser muy triste". "La plantilla sabía que la posibilidad del cierre estaba ahí, porque KSS ha estado fabricando un producto con una tecnología vieja: direcciones asistidas de bombas hidráulicas para el sector de la automoción. Sabíamos desde los inicios que si la multinacional no invertía en KSS de Orkoien algún día llegaría un final y la planta moriría y es lo que ha pasado. No han invertido, no han buscado tecnología, y eso nos ha llevado a esta traumática situación", ha afirmado.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+