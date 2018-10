El CEIN y la ingeniera Raquel Urtasun, premiados por la UPNA

Actualizada 05/10/2018 a las 17:09

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha hecho entrega este viernes del III Premio Alumni Distinguido a la ingeniera de Telecomunicación Raquel Urtasun Sotil y del II Premio Entidad Distinguida a la empresa pública CEIN S.L. (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra), en una ceremonia presidida por el rector de la Universidad, Alfonso Carlosena.

En el acto institucional, también se ha homenajeado a las 29 personas (diecisiete de ellas, personal docente e investigador y las 12 restantes, personas de Administración y Servicios) que cumplen 25 años de servicio en la institución, entre los que se encontraban Cristina Bayona Sáez y Eloísa Ramírez Vaquero, vicerrectoras de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento y de Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales, respectivamente. También se ha realizado un reconocimiento a los nueve trabajadores jubilados entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 (cinco de ellos profesores y el resto, PAS) y se ha dedicado un recuerdo a las personas de la comunidad universitaria que han fallecido este año.

En su intervención, el rector ha realizado un repaso por los primeros años de la universidad, cuando inició su carrera la reconocida como alumni distinguida, destacando “una universidad que se ponía en marcha con gran ilusión, pero con dificultades para la atracción de profesorado, laboratorios sin montar, obras en el campus, árboles que aún no daban sombra, y de la que muchos cuestionaban su capacidad de formar titulados del nivel adecuado”. En este punto, el rector ha reconocido la labor de los egresados y egresadas de la UPNA en empresas de todo el mundo. De igual modo, ha recordado que en 1996 se firmó el primer convenio con CEIN, reconocida como entidad distinguida, destacando que la “colaboración surgida tras esa firma, intensa y continuada a lo largo de todo este tiempo, ha convertido a la UPNA en un referente de creación de empresas basada en los resultados de investigación y de innovación”.

En su discurso de agradecimiento, Raquel Urtasun ha expresado que, en la UPNA, no solo se formó, sino que aprendió que “nada es imposible si se trabaja con perseverancia, compromiso e ilusión”. “Y ese es el aprendizaje más valioso que yo me llevé y que espero que sigan llevando los miles de estudiantes que cada año pasan por estas aulas”, ha afirmado.

“Ser una mujer en el mundo tecnológico no ha sido siempre fácil —ha continuado—. Nunca he dejado de luchar ante la adversidad. Espero que mi éxito sirva de inspiración para las nuevas generaciones de mujeres. Tengo un mensaje para ellas: el mundo está lleno de oportunidades esperando a ser descubiertas. No te dejes convencer de lo contrario. ¡Lo puedes lograr!”.

Por su parte, la consejera delegada de CEIN, Pilar Irigoien Ostiza, quien ha recogido el galardón en representación de esta entidad, ha recordado los inicios de la colaboración entre CEIN y la UPNA, así como la puesta en marcha del Laboratorio de Creación de Empresas Innovadoras (LUCE) en la Universidad “hito que afianzó y fortaleció nuestra labor para estimular el emprendimiento, acercando al alumnado el proceso de lanzamiento de proyecto empresarial de la forma más real posible”, ha destacado.

Pilar Irigoien también ha reseñado el trabajo conjunto de ambas instituciones, destacando que “ha contribuido al progreso de nuestro territorio, con un colectivo universitario más emprendedor y con nuevas empresas que generan empleo y riqueza”.

