El 12% de las industrias de la Navarra ya utilizan sistemas de captura de datos automatizados para mejorar en tiempo real o de manera muy rápida el rendimiento de sus procedimientos. Un porcentaje que aunque puede parecer pequeño está muy alejado del escaso 4% de utilización de esos sistemas en las industrias españolas (en el País Vasco llega al 5%) y hasta del 6% de la Unión Europea. Se trata de una tecnología que resulta crucial de cara a la digitalización y la Industria 4.0 y el hecho de que Navarra se encuentre tan bien posicionada en este ranking se debe en buena medida a la presencia en la Comunidad foral de una firma que es todo un referente europeo para la industria 4.0: Sistemas OEE. Su director técnico, Javier López, lo recordaba este martes al recoger el Premio a la Innovación Digital DN+. No habló de porcentajes, pero si aludió a esa posición aventajada que ocupa la industria navarra en implantación de sistemas tecnológicos para la mejora de la productividad industrial de la que nos sentimos, aseguró, “especialmente orgullosos”. Casi tanto como lo están de la confianza de sus clientes, “muchos de los cuales son algunas de las principales empresas navarras, a quienes ayudamos a diario con nuestra tecnología a ser más competitivos”. “Gran parte de este premio es también de ellos”, remarcó.



El director técnico de la tecnológica también tuvo palabras de agradecimiento para todo el equipo de la compañía porque, aseguró, “sin vosotros, sin vuestro talento, esfuerzo y dedicación, Sistemas OEE, sencillamente, no estaría hoy aquí. Este premio es vuestro”, concluyó.



EN EL POLÍGONO DE TAJONAR



Ubicada en el polígono La Estrella, en Tajonar, y dedicada al diseño de software y hardware para facilitar la digitalización en los procesos de producción, con el consiguiente aumento de la eficiencia, el principal logro de Sistemas OEE es el haber puesto a disposición de la industria una tecnología “fácil y rápida de instalar” para mejorar su productividad. Un desarrollo que supuso tal revolución que le permitió entrar el año pasado en el selecto club de empresas europeas distinguidas por las ayudas Horizonte 2020 por las que recibió de Europa 1,4 millones de euros a fondo perdido para seguir mejorando la tecnología de su producto, Smart OEE. Los responsables de la empresa explican la tecnología diciendo que están aportando la “telemetría” de las máquinas, lo que hasta ahora no se veía del proceso productivo y aseguran que algunos de sus clientes han logrado incrementar en 6 meses el rendimiento de sus procesos en un 15%.



Y es que la amalgama de máquinas de generaciones y fabricantes tan diversos que existen en una fábrica complica y mucho la labor de extraer datos de la producción sobre los que después sacar conclusiones para tomar decisiones. Por ejemplo, a la hora de sustituir una máquina o reorganizar la compañía en buscar de una mayor eficacia y de ahí la revolución que ha supuesto para la industria la tecnología fácil y rápida de instalar que Sistemas OEE ha puesto a su servicio. Lleva el nombre del índice acuñado por Toyota, el OEE (Overal Equipment, Effectiveness, cuya traducción es Eficiencia General de los Equipos). Utiliza un lenguaje universal que mide la productividad industrial, ya sea de una máquina, de una serie de máquinas o de una instalación completa, a través de tres parámetros: la disponibilidad de la máquina, es decir, el tiempo que es productiva; el rendimiento, la producción real, y la calidad, el número de piezas que reúnen los parámetros de calidad exigidos.

