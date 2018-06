Iniciativa y objetivos claros

El director general de Emprendimiento y Educación de la Universidad de Navarra, David Luquin, se mostró este martes convencido de que “la institución navarra que más va a apoyar el emprendimiento es la madre”. Y lo explicó asegurando que la “sobreprotección” con la que muchos niños llegan a la edad adulta no ayuda en la formación de esa vocación. Impartió una conferencia como colofón a la entrega del II Premio de Innovación Digital DN+ que se llevó la empresa Sistemas OEE en la que destacó los valores asociados al emprendimiento: “En la Universidad no queremos que los alumnos sean emprendedores si no quieren pero sí que tengan valores asociados al mismo: iniciativa, objetivos claros, perseverancia, motivación, confianza… Si lo conseguimos, haremos una sociedad mejor”. Quiso Luquin dejar claro, como minutos antes habían hecho los tres finalistas de los premios, que ser emprendedor “no es fácil” y que lo mejor no es lo que venden “sino generar empleo e ir a trabajar los lunes”. Aprovechó la nutrida presencia de empresarios en la sala para decirles que “la Universidad de Navarra puede ser un buen sitio para volver e emprender”. Les recordó que han lanzado un fondo de inversión de 9 millones de euros que ha permitido apoyar en sólo tres años de vida hasta siete proyectos de investigación y de antiguos alumnos como el de Javier Ábrego, fundador de Tweet Binder y uno de los finalistas de la segunda edición de los Premios DN+. Luquin lamentó durante su charla que las empresas sigan sin confiar en la universidad y reconoció que España siga “atascada” en emprendimiento algo que achacó en buena medida a que el apoyo a los proyectos se limite, casi por normal general, a 50.000 euros. “Es complicado hacer empresas que merezcan la pena con ese dinero. Hay que generar empleo y pensar en grande”, concluyó. Recién aterrizado de Tel Aviv, quiso compartir con los presentes para terminar su intervención que allí las madres quieren que sus hijos sean emprendedores. Algo que, dice, está detrás del elevado volumen de empresas que existe en Israel. Con una startup por cada 1.844 habitantes, el país tiene la mayor concentración de innovación e iniciativa empresarial del mundo.

Javier Ábrego, Tweet Binder: "Si no te compran, sigue"



Tweet Binder, una de las herramientas más conocidas a nivel mundial en el análisis de Twitter y de la que el pamplonés Javier Ábrego es socio mayoritario, ha pasado en apenas cuatro años de estar a punto de desaparecer a ser valorada en casi tres millones de euros. Y de ahí que ayer su fundador quisiera, primero, dejar claro que eso de ser emprendedor “no es fácil” y, después, que si se está convencido de que una idea es buena no hay que tirar la toalla. En 2012, Ábrego dejó su trabajo “para emprender”. Había visto que eso de medir campañas en Twitter podía tener futuro y aunque no sabía programar subcontrató a una empresa para que le montase la herramienta. Pocos meses después lanzaba la primera versión de una aplicación para iPad que llamó ‘Tweet Categories”. “Me veía en las Bahamas y el batacazo fue astronómico”, confesaba ayer. Pero lejos de tirar la toalla lo volvió a intentar. “Si una idea es buena pero no te compran hay que seguir”, dice. Él lo hizo y con el poco dinero que le quedaba subcontrató a otra empresa para que le hiciera el desarrollo de lo que hoy es Tweet Binder. A diferencia de la primera aplicación para iPad, la nueva plataforma era gratuita y servía para analizar términos en Twitter.

Patxi Larumbe, Cocuus: "Un imán para frikies"



“Somos un imán para los frikies”. El pamplonés Patxi Larumbe Beramendi ha encontrado en Cocuus de la mano de su socio y amigo Daniel Rico Aldaz la empresa soñada, esa a la que sus empleados acuden a su trabajo “como si fueran a jugar al fútbol”. Y dice que no es casualidad porque “cuando la gente ama su trabajo la compañía sale adelante”. En Cocuus han diseñado la primera máquina del mundo que trata alimentos con láser. Combina la impresión 3D con el corte láser y es capaz de grabar, cortar, cuajar, dorar, sinterizar, imprimir, marcar y/o vaporizar los ingredientes más variados con una precisión decimal. Larumbe aseguraba ayer que las posibilidades de la máquina que han diseñado, enfocada al sector hostelero, son infinitas y que cualquier chef podrá diferenciar su negocio con una personalización completa de sus creaciones. A principios de este año, junto al equipo de cocina del Baserriberri han puesto en marcha un laboratorio de investigación tecnológica aplicado a la gastronomía desde el que buscan nuevas aplicaciones digitales que se puedan utilizar en la gastronomía. La carrera de esta start-up creada en un garaje de Cizur Menor y que se constituyó como compañía en junio de 2017 está siendo meteórica.

Selección DN+