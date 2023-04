"Nos lanzaron pedruscos a la autocaravana cuando dormíamos en Otsondo"

nunca le había ocurrido algo así: despertarse sobresaltada por el ataque de varias personas que lanzan grandes piedras y zarandean su vehículo sin motivo alguno. “A mí me dio una taquicardia, si esto le ocurre a una persona con problemas del corazón, se queda ahí”. Esta pamplonesa de 52 años que pide anonimato es una de las seis víctimas que desde el pasado noviembre han denunciado ataques a autocaravanas y coches en la zona de Baztan y Eugi, dos de ellos ocurridos esta Semana Santa Santa. Los hechos ya han sido comunicados tanto a Lleva muchos años viajando en autocaravana y por el norte de Navarra, y: despertarse sobresaltada por elsin motivo alguno. “A mí me dio una taquicardia, si esto le ocurre a una persona con problemas del corazón, se queda ahí”. Estaque pide anonimato es una de las seis víctimas que desde el pasado noviembre han denunciado ataques a autocaravanas y coches en la zona de Baztan y Eugi, dos de ellos ocurridos esta Semana Santa Santa. Los hechos ya han sido comunicados tanto a Policía Foral como a Guardia Civil

El suyo se produjo a la una de la madrugada del 18 de marzo, la noche del viernes al sábado. Su idea y la de su pareja era dar un paseo en bicicleta a la mañana siguiente y utilizar la barbacoa, por lo que decidieron pasar la noche en el merendero que hay en el parking del alto de Otsondo, donde ya había una furgoneta aparcada la noche del viernes. “Vimos también un BMW del que no salió nadie, pero no le dimos importancia”. A la una de la madrugada, cuando dormían, se despertaron violentamente. “Empezaron unos golpes en la furgoneta y se movía. También unos gritos, insultos. Cuando reaccionamos, porque nos costó, mi pareja salió fuera a gritarles, para ahuyentarles, y ellos respondieron con insultos. Y se marcharon”, rememora. Eran tres personas que se fueron en dos vehículos. No pudieron ver más. “Nos alumbraban con linternas”, expresa.

Cuando la situación se calmó, pudieron ver los daños: varios impactos en la luna delantera y daños en el capó y el parachoques. En el suelo, varios pedruscos “impresionantes, tan grandes como una cabeza o más”. Se marcharon inmediatamente de allí, con destino al cuartel de la Guardia Civil de Elizondo, donde presentaron una denuncia.

Desde entonces, han hablado con amigos que tienen de la zona y ellos tampoco saben darles una explicación del porqué de estos ataques nocturnos. “Nos dicen que son gente lugareña que no quiere que vengamos. En el parking de Arizkun también ha habido ataques, incluso a las autocaravanas de la gente de allí, que las deja aparcada. Van contra todo”, cuenta.

Esta mujer lleva muchos años viajando en autocaravana y defiende este tipo de turismo. “Nos encanta esta zona, vamos a los pueblos, nos quedamos allí, comemos y compramos allí... Ya nos han dicho amigos que es una pena que desde el valle estén haciendo muchas cosas para que vengamos y que, por otro lado, se lo estén cargando”. También alerta del peligro que representan los ataques de estos. “energúmenos”. “Si esto le toca a alguien que sufre del corazón, se queda ahí”, subraya. “Y nosotros íbamos solos, sin críos... esto es peligroso”. Por todo ello, reclama a las policías que intensifiquen su trabajo en la zona. “Van a tener que hacer algo, ir camuflados o algo así, porque si los que hacen esto ven las patrullas se irán, pero volverán cuando ya no estén. O se puede poner cámaras en en según qué zonas... No sé si se podrá, pero algo hay que hacer”.