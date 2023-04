"Mi vida corrió peligro, creía que me tiraban hasta el río"

“Me desperté al notar el primer golpe en el coche. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que podía ser un conductor borracho que había perdido el control cuando iba por la carretera con la mala suerte de que había chocado conmigo, pero al momento sentí otro golpe. No era un borracho, no, alguien estaba embistiendo mi coche otra vez y a propósito. Fueron unos segundos horrorosos”. Entre cabreado, perplejo y asustado. Así hilvana el relato del ataque que vivió la pasada noche del jueves al viernes este pamplonés de 25 años, que recibió hasta 5 golpes de otro vehículo cuando dormía en los asientos traseros de su Peugeot 208. Fueron dos vehículos quienes se detuvieron a su lado, en una pequeña área junto al bosque, que hace de aparcamiento, a la altura del kilómetro 15,2 de la NA-138 (Pamplona-Francia por Alduides), pasada la fábrica de armas de Eugi. Sobre las 2.15 de la madrugada y, como consecuencia de los golpes, su coche se desplazó varios metros hasta casi caer al cauce del río. Un haya frenó al coche de los empujones de los responsables, que huyeron del lugar. El joven agredido pudo salir del coche, caminar hasta una zona con cobertura telefónica y dar aviso al 112 y a sus padres. Investiga lo ocurrido la Policía Foral.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Yo estaba dormido, muy profundamente dormido, en los asientos traseros de mi coche. No es algo raro, porque suelo salir mucho al monte a observar animales, sobre todo ciervos, y se me hace tarde, es lo más normal y entonces paso la noche en el coche. Yo estaba muy tranquilo, para nada me esperaba algo así, pero al primer golpe me desperté muy asustado. Cuando vi que no era un accidente, sino un ataque, me asusté más y traté de tocar la bocina para advertirles de que estaba dentro, que pararan, pero no pude. En algunos coches no hace falta que esté puesta la llave de contacto para que funcione el claxon, pero en el mío sí es necesario, y no estaban las llaves puestas, así que no sirvió de nada.

¿Qué hizo entonces?

También estaba sin gafas, no veía nada, así que intenté localizarlas, pero por los golpes se había movido todo lo que llevaba en el coche y no me resultó fácil. Al final se fueron y las encontré.

¿Llegó a ver algo?

A la policía le expliqué que podía haber sido una furgoneta vieja de matrícula cuadrada. He visto algún modelo parecido días después, pero lógicamente sin los golpes y abolladuras que tendrá que el que me embistió a mí.

¿Cree que pudieron ver que había una persona dentro?

Es posible que en los últimos segundos sí, pero no estoy seguro. De todas formas, había detalles de que podía haber una persona en el interior. En verano no, porque entran bichos, pero en épocas como esta dejo una ventanilla un poco abierta, algo que puede hacerles pensar que el coche no está ahí tirado sin más. También tenía una bolsa con desperdicios, que llevo al día siguiente a la basura.

¿Qué sintió?

Miedo. Pensaba que me tiraban al río. Mi vida realmente corrió peligro y todavía estoy afectado. Mientras no los pillen, no voy a salir al monte tranquilo del todo.

Además, todo ocurrió en una zona sin cobertura.

Sí, cuando se fueron tuve que salir a unos 300 metros, a un sitio donde se capta la señal de la antena de Gorramendi. Avisé al 112 y a mis padres. Dieron la alerta a la Policía Foral y vino una patrulla de Pamplona, pero tardó una hora y cuarto. No sé por qué no avisaron a los guardias civiles del cuartel de Zubiri, que está mucho más cerca.

¿Qué impresión le da todo lo ocurrido?

Me da la sensación de que no hay ley por la noche. Es una zona de furtivos y yo suelo pasar mucho por allí, conozco bien el lugar. Ya me ha tocado ver ciervos sin cabeza o a los que les han arrancado los cuernos. Igual son personas que han visto que mi coche está habitualmente por allí y se han sentido observados y la han tomado de esas maneras. También coincidió con el ataque a unas autocaravanas en el puerto de Otsondo y he llegado a pensar si pueden estar relacionados los dos sucesos, porque la zona puede estar conectada por carretera