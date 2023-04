Atacan con piedras "grandes" a dos autocaravanas en un parking de Otsondo

Lo que iba a ser una noche de vacaciones tranquila en Otsondo se ha convertido en una pesadilla para los propietarios de varias autocaravanas que disfrutaban de la Semana Santa en el paraje baztanés. El resultado del ataque inesperado: una luna delantera rota y una ventana trasera.

Eran las doce de la noche y dos familias de Aragón y Mallorca acababan de cenar. En total, cuatro adultos y seis niños. "Era nuestra primera noche en Navarra", comenta un mallorquín afectado. "Después de ver Elizondo fuimos a este merendero a pernoctar porque vimos que era un sitio autorizado", añaden. "Estaba bastante lleno, entre autocaravanas y furgonetas seríamos doce. Dimos una vuelta viendo el atardecer, que es impresionante en esta zona, y preparamos la cena", explican desde la comisaría de Guardia Civil donde han denunciado lo ocurrido. Los niños cenaron y se fueron a una de las autocaravanas a ver una película. Por otro lado, los mayores charlaban en el segundo vehículo.

google maps

"Oímos unos golpes muy fuertes y no entendíamos qué pasaba", recuerdan. "No sabíamos si eran piñas que caían de los árboles o qué", reconocen. Los gritos también eran notables. "Nos decían hijos de puta, que entendimos, y el resto palabras en euskera", relatan sobre un suceso que acabó con daños en las autocaravanas. "Salimos a ver qué pasaba,nos iluminaron con un foco muy potente y echaron a correr a un coche que hacía mucho ruido", manifiestan los afectados, que no pudieron ver la matrícula.

"Toda la gente dormía en el parking menos nosotros, que estábamos hablando. Salió toda la gente para ver qué ocurría", explican diciendo que una furgoneta de una familia de Pamplona acabó con la luna delantera rota. "Iban con dos bebés. Por suerte la piedra no entró en el vehículo", informa.

En el caso de las dos familias de Aragón y Mallorca, la piedra, de dimensiones notables, sí que acabó dentro del vehículo. "Nos rompieron la ventana trasera, que da a una cama. De hecho cayeron los cristales dentro", detalla sobre la autocaravana afectada, que era en la que se encontraban los niños viendo una película. "Estaban con la película y la cama estaba vacía", añade.

cedida

EL AVISO A EMERGENCIAS

Después de lo ocurrido, los afectados llamaron al 112, desde donde les remitieron a Policía Foral de Elizondo, que "están al tanto de la agresión". "Esta mañana ha venido una patrulla de Policía Foral que nos han comentado que sobre las 00.30 recibieron el aviso de otro parking en el que se habían producido ataques con el mismo procedimiento", relata.

Según este afectado, "enseguida nos intentamos ayudar entre unos y otros y mucha gente de la zona nos comentó que no lo habían visto nunca". "No entendían qué ha pasado", recuerda.

cedida

MÁS ATAQUES EN LOS ÚLTIMOS MESES

Usuarios de la web park4night, un portal especializado que muestra lugares donde se puede pernoctar con autocaravanas, han denunciado otros ataques en los últimos meses en el parking del puerto Otsondo, ubicado en un merendero entre la N-121-B y la NA-4453. "Estuvimos la noche del 17 al 18 de marzo sobre las 1:30 de la madrugada, cuando estábamos durmiendo unos individuos nos atacaron con pedruscos, rompiéndonos la luna parabrisas de la autocaravana", denuncia una reseña. "Los lugareños al día siguiente nos comentaron que en el polígono Ordoki en Arizkun también suelen actuar", prosigue esta reseña del pasado 28 de marzo.

Un mes antes, el 9 de febrero, otro usuario publicó: "Peligro/Perill/Kontuz/Danger!!! Paramos para pernoctar la noche del sábado 28/01 al domingo 29/01. Sobre las 00:15 nos despertaron 2 fuertes golpes. Nos golpearon el cristal delantero y la puerta del habitaculo con una barra de hierro".

En noviembre, unos turistas franceses también registraron incidencias. Ellos denunciaron que se encontraron de cara con los dos delincuentes. "Esta mañana descubrimos que habían puesto un petardo enorme debajo de nuestro colchón cerca de la botella de gas. No tuvieron tiempo de encenderlo", relataban.