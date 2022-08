El chef Martín Iturri bate el récord en la subasta del Artzai Eguna

LIV edición del Artzai Eguna celebrada este domingo en subasta por el mejor queso Idiazábal. En lacelebrada este domingo en Uharte Arakil , el chef Martín Iturri batió el récord histórico en la

Después de tres años, la jornada regresaba a las calles del pueblo. En ellas se encontraba José María Ustárroz, antiguo presidente de la denominación de origen Idiazábal, ayudando a organizar el evento. Él no sabía con qué se iba encontrar. “Vista la cantidad de coches que hay en la entrada del pueblo creo que superamos ya la afluencia de público de 2019”, admitió. Junto a él, se encontraba el actual presidente, Roberto Jaca Navarro que también se situaba más que conforme con el número total de personas.

Después de que el jurado, entre los que se encontraba por primera vez el propio Iturri, degustara con detenimiento los 12 quesos presentados, el veterano subastador vizcaíno Luis María Bengoa dio a conocer al ganador. Esta vez la txapela terminó en la cabeza del lekauztarrra Julen Arburua que, con su queso Infernuko Gasna, conquistó los paladares de los allí presentes.

Galería de imágenes

Irati Aizpurua

La subasta partió con una cifra de base de 3.900 euros establecida por el propio Bengoa. El primero en pujar fue el representante del restaurante Angelo, de Peñíscola. A partir de ese momento, se estableció una pugna entre los pujantes Angelo, Iturri e Iñaki Iroate, dueño del restaurante La Alhambra de Pamplona.En escasos minutos, la cifra total igualaba los 4.650 euros, récord establecido en 2019. Después de una última intentona por parte de Idoate, Iturri presentó una última puja de 4.700 euros, inaugurando así un nuevo récord histórico y llevándose consigo el queso a casa.

Martín Iturri: "Le tengo un cariño especial a este queso"

Era la primera vez que el chef Martín Iturri participaba como jurado en el Artzai Eguna. “Al ser la primera vez que venía como jurado me había puesto como meta formar parte de la subasta y, si era posible, llevarme conmigo el queso”, aseguró. El dueño del restaurante La Cuchara de Martín, ubicado en el hotel Tres Reyes de Pamplona, confesó que siempre había tenido una debilidad por la denominación de origen Idiazábal. “Es un queso que siempre lo he tenido en mi restaurante desde hace muchos años, por lo que le tengo un cariño especial”. Es por eso que, casi como si de una señal del destino se tratara, decidió tirar la casa por la ventana y llevarse el queso. “Al final le he echado un par y he tirado la casa por la ventana para conseguirlo”, admitió. El chef no se esperaba que hoy terminaría batiendo el record en la subasta.

Julen Arburua: "Nunca perdemos la esperanza de ganar"

Se trata de la tercera vez que Julen Arburua alza el premio de mejor queso Idiazábal en Uharte Arakil. “La primera vez que ganamos fue en 2018. Al año siguiente volvimos a ganar y ahora, pasados tres años, nos hemos llevado de nuevo el premio”, explicó. Este queso que elabora el pastor de Lekároz goza de un envidiable palmarés. Entre ellos destaca el título de campeón de campeones de elaboradores de queso extraído de la oveja latxa, galardón que le fue otorgado en Ordizia por la Cofradía del Queso Idiazábal en 2019. No obstante, Arburua no tenía muy claro si en esta edición del Artzai Eguna iba a salir victorioso. “Nunca se sabe si vas a ganar, pero la esperanza en estas cosas es algo que nunca hay que perder”. Ahora, aunque el queso se lo haya llevado solo una persona, se encuentra en boca de todos.