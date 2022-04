Un camión articulado que transportaba caballos se sale de la vía en Etxarren, con vuelco de un remolque

Un camión articulado que transportaba caballos y pienso ha sufrido una salida de vía este sábado, a las 13:00 horas, en el Km 4 de la A10, en el término municipal de Etxarren. Como consecuencia del suceso, uno de los remolques ha volcado.

El camión también transportaba siete caballos, pero ese remolque no ha volcado y por lo tanto los animales no han sufrido daños físicos. No ha sido necesario cortar la vía, solo se ha procedido al corte de un carril en el lugar del suceso.

El conductor del camión no ha sufrido daños.

Personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se ha encargado de la regulación del tráfico y la instrucción de las diligencias pertinentes