Nahia Artutx y Lakora Eguiguren: “Se nos debe una alternativa al desarraigo”

Hemos atendido con atención a vuestras estudiadas opiniones y propuestas. Ahora nos gustaría que se nos escuchara a nosotras y a nosotros, estudiantes que abandonaremos nuestro valle este mismo curso. Y pedimos perdón de antemano porque lo haremos dando voz a lo que nos dicen nuestros corazones, dejando a un lado números e informes técnicos.

En Roncal, a los quince años nuestra situación se vuelve difícil y dura. Si queremos seguir estudiando, y es lo que deseamos, nos veremos obligadas a abandonar nuestro hogar y nuestro valle sin saber si, quizá, ya nunca más volveremos a vivir en él.

Creemos que se nos debe una alternativa que evite a la juventud del Pirineo este desarraigo a nuestra edad y estamos convencidas de que no nos faltan razones para solicitarlo.

En primer lugar porque tenemos derecho a estudiar lo más cerca de nuestras casas, como el resto del alumnado navarro, y no tener que hacerlo a 100 km de nuestra familia. Y porque también nos entristece cuando es toda la familia la que nos acompaña en este viaje, a veces sin retorno, y vemos que la nuestra se convierte en una casa vacía más en los cada vez más pequeños pueblos del Pirineo.

Por ello vemos la necesidad de poner en marcha un centro de enseñanza más cercano que evite que nos marchemos con quince años del valle de Roncal.

No os olvidéis de que en septiembre nosotras nos marcharemos de nuestro valle y de que, quizá, no volvamos a vivir en él.

En segundo lugar, porque desde nuestro punto de vista somos demasiado jóvenes para abandonar nuestros hogares y familias e irnos a vivir solas a Pamplona. Sin olvidar que no todas las familias tenemos los mismos recursos económicos que nos permitan afrontar esta complicada situación.

Es cierto que desde fuera más de uno podría pensar que esto de vivir sin la supervisión constante de sus padres a los quince años es el sueño de cualquier adolescente. Viviendo con tus amigas y amigos en un piso, conociendo a gente nueva y cambiando completamente de vida. Pero no, no lo vemos así. Nuestra realidad es completamente distinta. No queremos irnos de casa con quince años, dejar el lugar donde siempre hemos vivido, nuestro ambiente en el pueblo, la compañía familiar y cercana de todos sus vecinos y vecinas.

Y por ello no vemos del todo justo que solo los jóvenes pirenaicos seamos quienes debamos independizarnos forzosamente a una edad demasiado temprana, mientras que nuestros ‘quintos’ de Pamplona afrontan sus estudios con el apoyo cercano de los suyos y el calor de su hogar.

Por eso es justo que reclamemos un instituto de bachillerato cercano.

Y no os olvidéis de que en septiembre nosotras nos marcharemos de nuestro valle y de que, quizá, no volvamos a vivir en él.

Y sí, sabemos que los números no dan, que la economía dice que gastar en un bachillerato pirenaico no es viable. ¿No era la educación una inversión? ¿No son las familias del Pirineo las que tienen que correr con todo el gasto? ¿Creéis que a ellas no les cuesta esfuerzo, que no les duelen el corazón y el bolsillo?

Ya lo hemos dicho antes: en septiembre nosotras, sí o sí, nos marchamos de nuestro valle. Quizá no podamos volver a vivir en él. Llegará la universidad, Erasmus, un trabajo… Es posible, incluso, que arrastremos a algunas de nuestras familias en el camino.

Os pedimos, por favor, que esto no se siga repitiendo durante más años. Ni el valle de Roncal ni el Pirineo se lo pueden permitir.

Solo pedimos algo tan sencillo como un instituto de bachillerato cercano. Como ocurre en toda Navarra. ¿Es eso pedir mucho?